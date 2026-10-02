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Faroe Adaları evinde Slovakya'ya karşı puanları paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Faroe Adaları evinde Slovakya'ya karşı puanları paylaştı

Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları sahasında Slovakya'yı konuk etti. C Ligi 3. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Karşılaşma karşılıklı goller ortaya çıktı ve 1-1'lik sonuçla puanlar paylaşıldı.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Faroe Adaları ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Faroe Adaları ilk iki maçında da berabere kaldı ve 2 puan topladı.

Konuk ekip Slovakya ise 2'de 2 yaparak bu maça kadar 6 puan topladı.

Futbolseverlerin takip edeceği Faroe Adaları - Slovakya maçında karşılıklı gollerle mücadele 1-1 sona erdi.

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