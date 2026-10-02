Faroe Adaları evinde Slovakya'ya karşı puanları paylaştı

Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları sahasında Slovakya'yı konuk etti. C Ligi 3. Grup'taki mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Karşılaşma karşılıklı goller ortaya çıktı ve 1-1'lik sonuçla puanlar paylaşıldı.