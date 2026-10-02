B Ligi’nde puanlar paylaşıldı! Bosna Hersek ile İsveç yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi heyecanı, B Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında devam etti. Bilino Polje Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Bosna Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı.

Bosna Hersek'in 40 yaşındaki efsanesi, maçın 62. dakikasında arkasında büyük bir miras bırakarak milli takıma veda etti!

MAÇIN ARDINDAN

Bu sonucun ardından İsveç, 3. hafta sonunda gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Bosna-Hersek ise aldığı 1 puanla puanını 5'e çıkardı. Grubun bir sonraki maçında İsveç, Romanya deplasmanına konuk olacak. Bosna-Hersek ise sahasında Polonya'yı ağırlayacak.