B Ligi’nde puanlar paylaşıldı! Bosna Hersek ile İsveç yenişemedi
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nin üçüncü hafta programında Bosna Hersek ile İsveç karşı karşıya geldi. İki takım da birbirine üstünlük sağlayamazken mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı, B Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında devam etti. Bilino Polje Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Bosna Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı.
KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR
GYÖKERES FORMUNU SÜRDÜRÜYOR!
Viktor Gyökeres, 61. dakikada İsveç'i Bosna-Hersek karşısında öne geçirdi.
DZEKO İÇİN BİR DEVRİN SONU
Bosna Hersek'in 40 yaşındaki efsanesi, maçın 62. dakikasında arkasında büyük bir miras bırakarak milli takıma veda etti!
ALAJBEGOVIC SKORU BELİRLEDİ
K. Alajbegovic, Bosna Hersek adına 79. dakikada skoru eşitledi!
MAÇIN ARDINDAN
Bu sonucun ardından İsveç, 3. hafta sonunda gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Bosna-Hersek ise aldığı 1 puanla puanını 5'e çıkardı. Grubun bir sonraki maçında İsveç, Romanya deplasmanına konuk olacak. Bosna-Hersek ise sahasında Polonya'yı ağırlayacak.
EDIN DZEKO MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ
Mücadele, dünya futbolu ve Bosna-Hersek açısından tarihi anlara da sahne oldu. Geçmişte Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen tecrübeli golcü Edin Dzeko, Bosna-Hersek adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.
40 yaşındaki deneyimli oyuncu, alkışlar eşliğinde milli takım kariyerini bu karşılaşmayla birlikte resmen noktaladı.