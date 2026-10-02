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B Ligi’nde puanlar paylaşıldı! Bosna Hersek ile İsveç yenişemedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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B Ligi’nde puanlar paylaşıldı! Bosna Hersek ile İsveç yenişemedi

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi’nin üçüncü hafta programında Bosna Hersek ile İsveç karşı karşıya geldi. İki takım da birbirine üstünlük sağlayamazken mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi heyecanı, B Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında devam etti. Bilino Polje Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Bosna Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı.

B Ligi’nde puanlar paylaşıldı! Bosna Hersek ile İsveç yenişemedi - 1

KARŞILAŞMADAN POZİSYONLAR

GYÖKERES FORMUNU SÜRDÜRÜYOR!

Viktor Gyökeres, 61. dakikada İsveç'i Bosna-Hersek karşısında öne geçirdi.

GYÖKERES YİNE SAHNEYE ÇIKTI

DZEKO İÇİN BİR DEVRİN SONU

Bosna Hersek'in 40 yaşındaki efsanesi, maçın 62. dakikasında arkasında büyük bir miras bırakarak milli takıma veda etti!

DZEKO'DAN MİLLİ TAKIMA HÜZÜNLÜ VEDA

ALAJBEGOVIC SKORU BELİRLEDİ

K. Alajbegovic, Bosna Hersek adına 79. dakikada skoru eşitledi!

ALAJBEGOVİC'TEN SKORU EŞİTLEYEN GOL!

B Ligi’nde puanlar paylaşıldı! Bosna Hersek ile İsveç yenişemedi - 2

MAÇIN ARDINDAN

Bu sonucun ardından İsveç, 3. hafta sonunda gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Bosna-Hersek ise aldığı 1 puanla puanını 5'e çıkardı. Grubun bir sonraki maçında İsveç, Romanya deplasmanına konuk olacak. Bosna-Hersek ise sahasında Polonya'yı ağırlayacak.

B Ligi’nde puanlar paylaşıldı! Bosna Hersek ile İsveç yenişemedi - 3

EDIN DZEKO MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

Mücadele, dünya futbolu ve Bosna-Hersek açısından tarihi anlara da sahne oldu. Geçmişte Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen tecrübeli golcü Edin Dzeko, Bosna-Hersek adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

40 yaşındaki deneyimli oyuncu, alkışlar eşliğinde milli takım kariyerini bu karşılaşmayla birlikte resmen noktaladı.

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