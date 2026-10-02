A Milli Takım Belçika'ya karşı: Kritik karşılaşmanın adresi ATV
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını Fransa ve İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşma ATV'den naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetiyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve ATV'den naklen yayınlanıyor.
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetiyor. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta.
KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR
DE BRUYNE'DEN MAÇTA İLK GOL
10. dakikada Belçika, kaptanı De Bruyne ile 1-0 öne geçti.
BİZİM ÇOCUKLAR İLK PUANLARINI ARIYOR
Ay-yıldızlı ekip Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.
Türkiye, grubun ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Fransa ilk iki maçın ardından 6 puanla lider durumda bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı.
BELÇİKA 3 PUANDA
Belçika ise turnuvaya deplasmanda aldığı önemli bir galibiyetle başladı.
Kırmızı Şeytanlar ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0 yendi. Ardından sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
Bu sonuçlarla Belçika 3 puanla Türkiye karşısına çıkıyor.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇININ İLK 11'LERİ
Belçika: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Lukébakio, De Ketelaere, Godts.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR
Milli takımda Belçika maçı öncesi kalede değişiklik oldu.
Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi.
Tecrübeli kaleci Belçika karşısında yeniden ilk 11'de görev alıyor.
ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI
A Milli Takım'da önemli eksiklerden biri Orkun Kökçü oldu.
İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı.
Orkun'un tedavisinin kulübünde devam edeceği açıklandı.
CAN UZUN DA YOK
Belçika maçı öncesi bir diğer önemli gelişme Can Uzun cephesinde yaşandı.
Ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Can Uzun'un da maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Genç futbolcu, Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya karşılaşmalarına ilk 11'de başlamıştı.