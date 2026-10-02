(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) BARTUĞ ELMAZ MİLLİ FORMAYI İLK KEZ GİYDİ Belçika mücadelesine ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, ilk kez milli formayı terletti. Uluslar Ligi'nin aday kadrosuna dahil edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa ve İtalya maçlarının kadrosunda yer almadı. İLHAN FAKILI İLK KEZ KADRODA Uluslar Ligi maçları öncesinde aday kadroya davet edilen ancak daha sonrasında Ukrayna ile oynanacak maç için Ümit Milli Takım'a gönderilen İlhan Fakılı, A Milli Takım'da ilk kez bir maç kadrosunda kendine yer buldu. Genç kanat oyuncusu, ilk kez A Milli Takım ile kadroda.

Belçika'da Türk taraftarlar (Foto: AA) TÜRK TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ Belçika'nın Liege şehrinde oynanan karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Belçika'da yaşayan Türklerin yanı sıra Almanya, Hollanda gibi ülkelerden gelen taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Öte yandan ev sahibi ekibin tribünlerinde de çok sayıda Türk taraftarın olması dikkat çekti. GALİBİYET SAYILARINDA DENGE Türkiye ile Belçika uzun bir aranın ardından yeniden karşı karşıya geliyor. İki takımın geçmiş karşılaşmalarında tarafların 3'er galibiyeti bulunurken, 5 mücadele beraberlikle sona erdi. Belçika ile Türkiye arasındaki son karşılaşma ise 3 Haziran 2011'de oynandı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) 15 YIL SONRA YENİDEN Türkiye ile Belçika'nın son buluşmasının üzerinden 15 yıl geçti. 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Brüksel'de oynanan son karşılaşmada millilerin golünü Burak Yılmaz kaydetmişti. Bu kez hedef, Uluslar Ligi'nde ilk puan ve ilk galibiyet.