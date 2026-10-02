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A Milli Takım Belçika'ya karşı: Kritik karşılaşmanın adresi ATV

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım Belçika'ya karşı: Kritik karşılaşmanın adresi ATV

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını Fransa ve İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşma ATV'den naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetiyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı ve ATV'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetiyor. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta.

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KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

DE BRUYNE'DEN MAÇTA İLK GOL

10. dakikada Belçika, kaptanı De Bruyne ile 1-0 öne geçti.

BELÇİKA KAPTANIYLA GÜLDÜ: DE BRUYNE İMZASI

BİZİM ÇOCUKLAR İLK PUANLARINI ARIYOR

Ay-yıldızlı ekip Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.

Türkiye, grubun ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçta ise Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Fransa ilk iki maçın ardından 6 puanla lider durumda bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

BELÇİKA 3 PUANDA

Belçika ise turnuvaya deplasmanda aldığı önemli bir galibiyetle başladı.

Kırmızı Şeytanlar ilk maçında İtalya'yı deplasmanda 2-0 yendi. Ardından sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçlarla Belçika 3 puanla Türkiye karşısına çıkıyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇININ İLK 11'LERİ

Belçika: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Lukébakio, De Ketelaere, Godts.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

UĞURCAN ÇAKIR GERİ DÖNÜYOR

Milli takımda Belçika maçı öncesi kalede değişiklik oldu.

Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi.

Tecrübeli kaleci Belçika karşısında yeniden ilk 11'de görev alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da önemli eksiklerden biri Orkun Kökçü oldu.

İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı.

Orkun'un tedavisinin kulübünde devam edeceği açıklandı.

CAN UZUN DA YOK

Belçika maçı öncesi bir diğer önemli gelişme Can Uzun cephesinde yaşandı.

Ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Can Uzun'un da maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Genç futbolcu, Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya karşılaşmalarına ilk 11'de başlamıştı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

BARTUĞ ELMAZ MİLLİ FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Belçika mücadelesine ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, ilk kez milli formayı terletti. Uluslar Ligi'nin aday kadrosuna dahil edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa ve İtalya maçlarının kadrosunda yer almadı.

İLHAN FAKILI İLK KEZ KADRODA

Uluslar Ligi maçları öncesinde aday kadroya davet edilen ancak daha sonrasında Ukrayna ile oynanacak maç için Ümit Milli Takım'a gönderilen İlhan Fakılı, A Milli Takım'da ilk kez bir maç kadrosunda kendine yer buldu. Genç kanat oyuncusu, ilk kez A Milli Takım ile kadroda.

Belçika'da Türk taraftarlar (Foto: AA)Belçika'da Türk taraftarlar (Foto: AA)

TÜRK TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Belçika'nın Liege şehrinde oynanan karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Belçika'da yaşayan Türklerin yanı sıra Almanya, Hollanda gibi ülkelerden gelen taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Öte yandan ev sahibi ekibin tribünlerinde de çok sayıda Türk taraftarın olması dikkat çekti.

GALİBİYET SAYILARINDA DENGE

Türkiye ile Belçika uzun bir aranın ardından yeniden karşı karşıya geliyor.

İki takımın geçmiş karşılaşmalarında tarafların 3'er galibiyeti bulunurken, 5 mücadele beraberlikle sona erdi.

Belçika ile Türkiye arasındaki son karşılaşma ise 3 Haziran 2011'de oynandı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

15 YIL SONRA YENİDEN

Türkiye ile Belçika'nın son buluşmasının üzerinden 15 yıl geçti.

2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Brüksel'de oynanan son karşılaşmada millilerin golünü Burak Yılmaz kaydetmişti.

Bu kez hedef, Uluslar Ligi'nde ilk puan ve ilk galibiyet.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

GRUBUN DİĞER MAÇI PARİS'TE

A Ligi 1. Grup'taki diğer karşılaşmada Fransa ile İtalya, Paris'te karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele de Türkiye-Belçika maçıyla aynı saatte, 21.45'te başladı.

657. MAÇA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 657. müsabakaya çıkıyor.

Ay-yıldızlılar için karşılaşma hem gruptaki ilk puanı almak hem de kötü başlangıcın ardından yeni bir sayfa açmak açısından büyük önem taşıyor.

Milliler İtalya’ya farklı mağlupMilliler İtalya’ya farklı mağlup MİLLİLER İTALYA'YA FARKLI MAĞLUP

#A Milli Futbol Takımı #Türkiye #Belçika #Uluslar Ligi
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