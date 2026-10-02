Uluslar Ligi'nde dev mücadele: Fransa-İtalya maçı A Spor’da
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Fransa ile İtalya karşı karşıya geliyor. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, yeni sezonun üçüncü maçında İtalya'yı Paris'teki Stade de France'da konuk ediyor.
A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği kritik mücadelede İspanyol hakem Jesús Gil Manzano düdük çalıyor.
FRANSA-İTALYA MAÇI A SPOR'DA
Paris'teki Stade de France'da oynanan mücadele, futbolseverlerle A Spor ekranlarında canlı olarak buluşuyor.
FRANSA İKİ GALİBİYETLE GELDİ
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Belçika karşısında aldığı galibiyetlerle İtalya maçı öncesinde moral buldu. 25 Eylül'de Türkiye'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Fransızlar, 28 Eylül'de Belçika deplasmanından da aynı skorla üç puan çıkardı. Bu iki karşılaşmada gol yemeden altı puan toplayan Fransa, savunmadaki performansıyla dikkati çekti.
Fransız ekibi, 5 Ekim'de ise Belçika'yı ağırlayacak.
İTALYA MORALLİ GELDİ
İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında yaşadığı puan kaybını Türkiye deplasmanındaki farklı galibiyetle telafi etti. 25 Eylül'de sahasında Belçika'ya 2-0 yenilen İtalyan ekibi, 28 Eylül'de Türkiye'yi 4-1 mağlup ederek üç puana ulaştı. Bu iki karşılaşmada dört gol atan İtalya, kalesinde ise üç gol gördü.
İtalya, 5 Ekim'de ise Türkiye'yi sahasında ağırlayacak.