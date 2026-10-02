Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Belçika karşısında aldığı galibiyetlerle İtalya maçı öncesinde moral buldu. 25 Eylül'de Türkiye'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Fransızlar, 28 Eylül'de Belçika deplasmanından da aynı skorla üç puan çıkardı. Bu iki karşılaşmada gol yemeden altı puan toplayan Fransa, savunmadaki performansıyla dikkati çekti.

İTALYA MORALLİ GELDİ

İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında yaşadığı puan kaybını Türkiye deplasmanındaki farklı galibiyetle telafi etti. 25 Eylül'de sahasında Belçika'ya 2-0 yenilen İtalyan ekibi, 28 Eylül'de Türkiye'yi 4-1 mağlup ederek üç puana ulaştı. Bu iki karşılaşmada dört gol atan İtalya, kalesinde ise üç gol gördü.

İtalya, 5 Ekim'de ise Türkiye'yi sahasında ağırlayacak.