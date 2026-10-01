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Uluslar Ligi'nde puanlar pay! İsrail-Kosova karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde puanlar pay! İsrail-Kosova karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

UEFA Uluslar Ligi’nde İsrail ile Kosova karşı karşıya geldi. B Ligi 3. Grup’taki mücadelede iki takım da gol yollarında etkili olamayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta İsrail ile Kosova kozlarını paylaştı. İki takımın da 3 puan hedefiyle çıktığı mücadelede savunmalar ön plana çıktı.

Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki ekip de aradığı golü bulamadı. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Kosova puanını 4'e, İsrail ise 1'e yükseltti.

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