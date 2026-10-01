Uluslar Ligi'nde puanlar pay! İsrail-Kosova karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

UEFA Uluslar Ligi’nde İsrail ile Kosova karşı karşıya geldi. B Ligi 3. Grup’taki mücadelede iki takım da gol yollarında etkili olamayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.