Uluslar Ligi'nde kritik sınavda İrlanda ile Avusturya puanları paylaştı

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İrlanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin takip ettiği mücadelede her iki takım da 2'şer gol buldu ve karışılaşma beraberlikle sonuçlandı..