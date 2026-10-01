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Uluslar Ligi'nde kritik sınavda İrlanda ile Avusturya puanları paylaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde kritik sınavda İrlanda ile Avusturya puanları paylaştı

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İrlanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin takip ettiği mücadelede her iki takım da 2'şer gol buldu ve karışılaşma beraberlikle sonuçlandı..

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında İrlanda ile Avusturya kozlarını paylaştı.

Avusturya son maçında Kosova'yı mağlup ederken, İrlanda da İsrail deplasmanından 3 puanla ayrılmıştı.

Her iki taraf da yükselen formunu bu maçta da devam ettirmenin peşindeydi.

Karşılıklı gollerin olduğu maçta her iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

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