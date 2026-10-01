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Uluslar Ligi D Ligi'nde Azerbaycan'ın konuğu Lihtenştayn

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi D Ligi'nde Azerbaycan'ın konuğu Lihtenştayn

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. hafta maçları kapsamında Azerbaycan, evinde Lihtenşatyn'ı konuk ediyor. Futbolseverlerin takip edeceği Azerbaycan - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Azerbaycan ile Lihtenştayn karşı karşıya geliyor. D Ligi'ndeki kritik maçta Azerbaycan, sahasında Lihtenştayn'ı konuk ediyor.

Futbolseverlerin takip edeceği Azerbaycan - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Uluslar Ligi D Ligi'nde Azerbaycan'ın konuğu Lihtenştayn - 1

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