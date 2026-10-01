Uluslar Ligi D Ligi'nde Azerbaycan'ın konuğu Lihtenştayn

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. hafta maçları kapsamında Azerbaycan, evinde Lihtenşatyn'ı konuk ediyor. Futbolseverlerin takip edeceği Azerbaycan - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.