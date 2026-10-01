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Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçı A Haber'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçı A Haber'de

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan, Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Espen Eskas yönetiyor. Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanıyor.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya ile Sırbistan Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Espen Eskas düdük çalıyor.

AHaber CANLI YAYIN

A HABER'DE YAYINLANIYOR

Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı olarak yayınlanıyor.

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

ALMANYA BASTIRDI SONUNDA ÖNE GEÇTİ

Almanya, Biscof ile Sırbistan karşısında 39. dakikada öne geçti.

ALMANYA'DA BİSCHHOFF FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU!

Almanya Sırbistan'ı yenerek kötü gidişata dur demek istiyor (AFP)Almanya Sırbistan'ı yenerek kötü gidişata dur demek istiyor (AFP)

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Almanya: Urbig, Mittelstadt, Thiaw, Anton, Treu, Wirtz, Pavlovic, Bischof, Scherhant, Gnabry, Woltemade

Sırbistan: Petrovic, Nedejkovic, Erakovic, Gudelj, Babic, Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Kostic, Tadic, Jovic

ALMANYA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Almanya ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. İki maçta yalnızca 1 puan toplayan Almanya, Sırbistan karşısında galibiyet hedefliyor.

Sırbistan da Almanya'yı mağlup ederek ilk puanlarını almanın peşinde (EPA)Sırbistan da Almanya'yı mağlup ederek ilk puanlarını almanın peşinde (EPA)

SIRBİSTAN İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI

Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sırbistan ilk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Böylece Sırbistan, Almanya deplasmanına henüz puanla tanışamadan çıkacak.

1 EKİM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

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