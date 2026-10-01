Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçı A Haber'de
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan, Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Espen Eskas yönetiyor. Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı yayınlanıyor.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya ile Sırbistan Allianz Arena'da karşı karşıya geliyor. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Espen Eskas düdük çalıyor.
A HABER'DE YAYINLANIYOR
Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı olarak yayınlanıyor.
KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR
ALMANYA BASTIRDI SONUNDA ÖNE GEÇTİ
Almanya, Biscof ile Sırbistan karşısında 39. dakikada öne geçti.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Almanya: Urbig, Mittelstadt, Thiaw, Anton, Treu, Wirtz, Pavlovic, Bischof, Scherhant, Gnabry, Woltemade
Sırbistan: Petrovic, Nedejkovic, Erakovic, Gudelj, Babic, Zivkovic, Maksimovic, Dzodic, Kostic, Tadic, Jovic
ALMANYA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR
Almanya ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. İki maçta yalnızca 1 puan toplayan Almanya, Sırbistan karşısında galibiyet hedefliyor.
SIRBİSTAN İLK İKİ MAÇTA PUAN ALAMADI
Sırbistan ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sırbistan ilk karşılaşmasında Yunanistan'a 2-1, ikinci maçında ise Hollanda'ya yine 2-1 mağlup oldu. Böylece Sırbistan, Almanya deplasmanına henüz puanla tanışamadan çıkacak.
1 EKİM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
- Yunanistan - Hollanda / 21.45 / A Spor Yunanistan-Hollanda mücadelesini izlemek için tıklayınız.
- Danimarka - Portekiz / 21.45 / A2TV Danimarka-Portekiz mücadelesini canlı izlemek için tıklayınız.