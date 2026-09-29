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UEFA Uluslar Ligi’nde 28 Eylül maç sonuçları: Türkiye İtalya’ya 4-1 yenildi, ikinci haftada 8 karşılaşma oynandı

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AA
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UEFA Uluslar Ligi’nde 28 Eylül maç sonuçları: Türkiye İtalya’ya 4-1 yenildi, ikinci haftada 8 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi günü A, B ve C liglerinde sekiz karşılaşma oynandı. A Milli Futbol Takımı, Bursa’da ağırladığı İtalya’ya 4-1 mağlup oldu. Fransa, Belçika deplasmanından galibiyetle dönerken İsveç ve Bosna-Hersek de günü üç puanla kapattı. İkinci hafta, 29 Eylül Salı günü oynanacak 10 maçla tamamlanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.

Organizasyonunun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Milli Futbol Takımı, A Ligi 2. Grup maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi.

Ligin ikinci haftası, 29 Eylül Salı günü oynanancak 10 maçlarla tamamlanacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde 28 Eylül maç sonuçları: Türkiye İtalya’ya 4-1 yenildi, ikinci haftada 8 karşılaşma oynandı - 1

TOPLU SONUÇLAR

İşte 28 Eylül Pazartesi günü oynanan maçların sonuçları şöyle:

- A LİGİ

1. Grup:

Türkiye-İtalya: 1-4
Belçika-Fransa: 0-1

UEFA Uluslar Ligi’nde 28 Eylül maç sonuçları: Türkiye İtalya’ya 4-1 yenildi, ikinci haftada 8 karşılaşma oynandı - 2

- B LİGİ

2. Grup:

Gürcistan-Ukrayna: 0-0
Kuzey İrlanda-Macaristan: 0-0

4. Grup:

Romanya-Bosna-Hersek: 2-4
İsveç-Polonya: 3-1

UEFA Uluslar Ligi’nde 28 Eylül maç sonuçları: Türkiye İtalya’ya 4-1 yenildi, ikinci haftada 8 karşılaşma oynandı - 3

- C LİGİ

2. Grup:

Ermenistan-Karadağ: 2-3
Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0

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