UEFA Uluslar Ligi’nde 28 Eylül maç sonuçları: Türkiye İtalya’ya 4-1 yenildi, ikinci haftada 8 karşılaşma oynandı
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UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi günü A, B ve C liglerinde sekiz karşılaşma oynandı. A Milli Futbol Takımı, Bursa’da ağırladığı İtalya’ya 4-1 mağlup oldu. Fransa, Belçika deplasmanından galibiyetle dönerken İsveç ve Bosna-Hersek de günü üç puanla kapattı. İkinci hafta, 29 Eylül Salı günü oynanacak 10 maçla tamamlanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.
Organizasyonunun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Milli Futbol Takımı, A Ligi 2. Grup maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi.
Ligin ikinci haftası, 29 Eylül Salı günü oynanancak 10 maçlarla tamamlanacak.
TOPLU SONUÇLAR
İşte 28 Eylül Pazartesi günü oynanan maçların sonuçları şöyle:
- A LİGİ
1. Grup:
Türkiye-İtalya: 1-4
Belçika-Fransa: 0-1
- B LİGİ
2. Grup:
Gürcistan-Ukrayna: 0-0
Kuzey İrlanda-Macaristan: 0-0
4. Grup:
Romanya-Bosna-Hersek: 2-4
İsveç-Polonya: 3-1
- C LİGİ
2. Grup:
Ermenistan-Karadağ: 2-3
Letonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-0