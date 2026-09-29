UEFA Uluslar Ligi’nde 28 Eylül maç sonuçları: Türkiye İtalya’ya 4-1 yenildi, ikinci haftada 8 karşılaşma oynandı

UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi günü A, B ve C liglerinde sekiz karşılaşma oynandı. A Milli Futbol Takımı, Bursa’da ağırladığı İtalya’ya 4-1 mağlup oldu. Fransa, Belçika deplasmanından galibiyetle dönerken İsveç ve Bosna-Hersek de günü üç puanla kapattı. İkinci hafta, 29 Eylül Salı günü oynanacak 10 maçla tamamlanacak.