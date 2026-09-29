UEFA Uluslar Ligi'nde nefesler tutuldu! İskoçya - İsviçre mücadelesi A Para'da

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Hampden Park Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Para ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.