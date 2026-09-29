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UEFA Uluslar Ligi'nde nefesler tutuldu! İskoçya - İsviçre mücadelesi A Para'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi'nde nefesler tutuldu! İskoçya - İsviçre mücadelesi A Para'da

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Hampden Park Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele, canlı, naklen ve şifresiz olarak A Para ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

Uluslararası arenada futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Hampden Park Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak kritik mücadele, futbolseverlerle A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak buluşacak.

İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ SAHADAN 3 PUANLA AYRILMAK

Grupta oynanan ilk maçların ardından puan mücadelesi kızıştı. İlk maçında Slovenya ile karşı karşıya gelen İskoçya, golsüz beraberlikle sahadan ayrılarak turnuvaya 1 puanla başladı.

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İsviçre ise deplasmanda Kuzey Makedonya ile oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı.

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Zorlu randevu öncesinde iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

#İsviçre #İskoçya
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