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B Grubu'nda nefes kesen mücadelede İsviçre Makedonya deplasmanında 3-0 üstün

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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B Grubu'nda nefes kesen mücadelede İsviçre Makedonya deplasmanında 3-0 üstün

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik mücadelede Kuzey Makedonya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmada İsviçre, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 3-0'lık skorla geçti.

UEFA Uluslar Ligi B Grubu kapsamında sahaya çıkan Kuzey Makedonya ile İsviçre, galibiyet hedefiyle mücadele etti. Gruptaki dengeleri etkileyebilecek zorlu 90 dakika, futbolseverler tarafından yakından takip edildi.

İsviçre, konuk olduğu Kuzey Makedonya karşısında rahat bir oyunla 3-0 galip geldi ve B Grubu'na galibiyetle başladı.

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#Kuzey Makedonya #İsviçre
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