UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan Slovenya-İskoçya karşılaşmasıyla devam etti. B Ligi 1. Grup'taki iki takım, turnuvaya galibiyetle başlamak için sahaya çıktı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stadion Stozice'de oynanan mücadele, 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00'da başladı. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Slovenya ve İskoçya 1'er puana razı oldu.