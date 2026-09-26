Slovenya ile İskoçya yenişemedi! Uluslar Ligi’nde taraflar 1 puana razı oldu
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup’un ilk haftasında Slovenya, İskoçya’yı Ljubljana’da ağırladı. Saat 16.00’da başlayan mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı. İskoçya yenilmezlik serisini, Slovenya ise rakibi karşısındaki ilk resmi galibiyetini hedefledi. Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan Slovenya-İskoçya karşılaşmasıyla devam etti. B Ligi 1. Grup'taki iki takım, turnuvaya galibiyetle başlamak için sahaya çıktı.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stadion Stozice'de oynanan mücadele, 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00'da başladı. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Slovenya ve İskoçya 1'er puana razı oldu.
MAÇTAN POZİSYONLAR
Slovenya'da Andraz Sporar'ın 8. dakikada ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
İskoçya, 45. dakikada Robbie Ure ile direğe takıldı!
SLOVENYA'YI YOĞUN BİR FİKSTÜR BEKLİYOR
Slovenya, İskoçya karşılaşmasının ardından 29 Eylül'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Bostjan Cesar'ın ekibi, 3 Ekim'de İsviçre deplasmanına çıkacak ve 6 Ekim'de İskoçya'ya konuk olacak.
Slovenya, grup fikstürünü kasım ayında oynayacağı İsviçre ve Kuzey Makedonya deplasmanlarıyla tamamlayacak.
İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ PROGRAMI
İskoçya, gruptaki ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Sebastien Pocognoli'nin ekibi, 3 Ekim'de Kuzey Makedonya deplasmanına çıkacak ve 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak.
İskoçya'nın kasım ayında oynayacağı son iki grup maçındaki rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.