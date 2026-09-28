Uluslar Ligi'nde 8 maç oynandı: İşte ikinci haftada alınan sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi’nde ikinci haftanın ilk gününde A, B ve D liglerinde sekiz karşılaşma oynandı. Hollanda, Sırbistan’ı; Portekiz, Norveç’i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Almanya sahasında Yunanistan’a 1-0 yenilirken İrlanda, İsrail karşısında 3-0 kazandı. İşte lig ve gruplara göre 27 Eylül’de oynanan maçların sonuçları...