Uluslar Ligi'nde 8 maç oynandı: İşte ikinci haftada alınan sonuçlar
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UEFA Uluslar Ligi’nde ikinci haftanın ilk gününde A, B ve D liglerinde sekiz karşılaşma oynandı. Hollanda, Sırbistan’ı; Portekiz, Norveç’i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Almanya sahasında Yunanistan’a 1-0 yenilirken İrlanda, İsrail karşısında 3-0 kazandı. İşte lig ve gruplara göre 27 Eylül’de oynanan maçların sonuçları...
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 8 maçla başladı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında; A, B ve D liglerinde karşılaşmalar yapıldı.
GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
Uluslar Ligi ikinci hafta ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
- A LİGİ
2. Grup:
Sırbistan-Hollanda: 1-2
Almanya-Yunanistan: 0-1
4. Grup:
Danimarka-Galler: 2-0
Norveç-Portekiz: 1-2
- B LİGİ
3. Grup:
Avusturya-Kosova: 3-1
İsrail-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3
- D LİGİ
1. Grup:
Cebelitarık-Andorra: 0-0
2. Grup:
Litvanya-Azerbaycan: 1-1