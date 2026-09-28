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Uluslar Ligi'nde 8 maç oynandı: İşte ikinci haftada alınan sonuçlar

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AA
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Uluslar Ligi'nde 8 maç oynandı: İşte ikinci haftada alınan sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi’nde ikinci haftanın ilk gününde A, B ve D liglerinde sekiz karşılaşma oynandı. Hollanda, Sırbistan’ı; Portekiz, Norveç’i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Almanya sahasında Yunanistan’a 1-0 yenilirken İrlanda, İsrail karşısında 3-0 kazandı. İşte lig ve gruplara göre 27 Eylül’de oynanan maçların sonuçları...

UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 8 maçla başladı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında; A, B ve D liglerinde karşılaşmalar yapıldı.

Norveç-Portekiz karşılaşması (A Haber Foto Arşiv)Norveç-Portekiz karşılaşması (A Haber Foto Arşiv)

GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI

Uluslar Ligi ikinci hafta ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

- A LİGİ

2. Grup:

Sırbistan-Hollanda: 1-2

Almanya-Yunanistan: 0-1

4. Grup:

Danimarka-Galler: 2-0

Norveç-Portekiz: 1-2

Avusturya-Kosova karşılaşması (A haber Foto Arşiv)Avusturya-Kosova karşılaşması (A haber Foto Arşiv)

- B LİGİ

3. Grup:

Avusturya-Kosova: 3-1

İsrail-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3

İsrail-İrlanda karşılaşması (A Haber Foto Arşiv)İsrail-İrlanda karşılaşması (A Haber Foto Arşiv)

- D LİGİ

1. Grup:

Cebelitarık-Andorra: 0-0

2. Grup:

Litvanya-Azerbaycan: 1-1

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