B Ligi’nde İrlanda deplasmanda İsrail'i 3-0'la geçti ve 3 puanın sahibi oldu

UEFA Uluslar B Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grubun dikkat çeken karşılaşmasında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadelede İrlanda, konuk olduğu İsrail karşısında ilk yarıda buduğu gollerle sahadan 3-0 üstün ayrıldı.