B Ligi’nde İrlanda deplasmanda İsrail'i 3-0'la geçti ve 3 puanın sahibi oldu
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UEFA Uluslar B Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grubun dikkat çeken karşılaşmasında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin merakla takip ettiği mücadelede İrlanda, konuk olduğu İsrail karşısında ilk yarıda buduğu gollerle sahadan 3-0 üstün ayrıldı.
Avrupa futbolunda millî takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlardan biri olan UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları devam ediyor. B Ligi kapsamında sahaya çıkan İsrail ile İrlanda, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek kritik mücadelede karşı karşıya geldi.
İrlanda, ilk yarıda bulduğu 3 golle İsrail deplasmanında 3-0 kazandı. Böylece İrlanda, B Ligi'nde ikinci maçında 3 puanla tanıştı.
MAÇ ÖNÜ PROTESTO
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında İsrail ile İrlanda, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi seremonide İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğerek protestoda bulundu.
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