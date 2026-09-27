İrlanda'dan katil İsrail'e sesiz cevap: Maç önü seremonide anlamlı olay!
UEFA Uluslar B Ligi’nde İsrail ile İrlanda karşı karşıya geliyor. İrlanda seremoni sırasında İsrail'e karşı protesto eyleminde bulundu. İrlanda Cumhuriyeti oyuncuları, İsrail milli marşının okunduğu esnada yere bakarak rakibini protesto etti. İşte iki takım arasındaki gerilimin arka planı...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında İsrail ile İrlanda, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi seremonide İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğerek protestoda bulundu.
PROTESTONUN ARKA PLANI
İrlanda Milli Takımı oyuncuları, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenleri anmak için sahaya siyah kol bandıyla çıktı. Seremonideki tutumları da kısa sürede futbol gündeminde yer buldu.
Karşılaşmadan bir gün önce İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su David Courell, bir oyuncunun İsrail maçında yer almak istemediğini teknik direktöre bildirdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine takım içinde yapılan görüşmelerin ardından futbolcular oylamaya gitmiş, çoğunluk maçın oynanması yönünde karar vermişti.
Courell ayrıca oyuncuların siyah kol bandı takacağını ve maç öncesi törenin bazı bölümlerine katılmayacağını duyurmuştu. Futbolcuların maç ücretlerinden, federasyonun da Avusturya karşılaşmasının gelirinden hayır kurumlarına bağış yapması planlanmıştı. Debrecen'deki seremonide yaşananlar, daha önce açıklanan bu kararların sahaya yansıması oldu.