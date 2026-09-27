Maç önü seremonisinde İrlandalı oyuncular (A haber Foto Arşiv)

PROTESTONUN ARKA PLANI

İrlanda Milli Takımı oyuncuları, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenleri anmak için sahaya siyah kol bandıyla çıktı. Seremonideki tutumları da kısa sürede futbol gündeminde yer buldu.

Karşılaşmadan bir gün önce İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su David Courell, bir oyuncunun İsrail maçında yer almak istemediğini teknik direktöre bildirdiğini açıklamıştı. Bunun üzerine takım içinde yapılan görüşmelerin ardından futbolcular oylamaya gitmiş, çoğunluk maçın oynanması yönünde karar vermişti.

Courell ayrıca oyuncuların siyah kol bandı takacağını ve maç öncesi törenin bazı bölümlerine katılmayacağını duyurmuştu. Futbolcuların maç ücretlerinden, federasyonun da Avusturya karşılaşmasının gelirinden hayır kurumlarına bağış yapması planlanmıştı. Debrecen'deki seremonide yaşananlar, daha önce açıklanan bu kararların sahaya yansıması oldu.