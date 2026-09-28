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Uluslar Ligi'nde İsveç-Polonya maçı A Para’da: Gyökeres ve Lewandowski karşı karşıya:

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde İsveç-Polonya maçı A Para’da: Gyökeres ve Lewandowski karşı karşıya:

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede İsveç ve Polonya karşı karşıya gelecek. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Para'dan canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsveç, yeni sezonun ikinci maçında Polonya'yı Stockholm'deki Strawberry Arena'da konuk edecek.

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem Javier Alberola Rojas düdük çalacak.

KRİTİK MÜCADELE A PARA'DA

Strawberry Arena'da oynanacak mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

  • İsveç: Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelof, Stroud; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak
  • Polonya: Bulka; Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior; Skoras, Slisz, Zielinski, Kaminski; Szymanski, Lewandowski

İsveç'in golcüsü Gyökeres (A Haber Foto Arşiv)İsveç'in golcüsü Gyökeres (A Haber Foto Arşiv)

İSVEÇ'İN GOLCÜLERİ ÖN PLANDA

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan İsveç, 25 Eylül'de Romanya'yı sahasında 2-1 mağlup etti. İsveç'in gollerini Isak ve Gyökeres kaydetti.

Gruptaki ilk maçından üç puanla ayrılan İsveç, 28 Eylül'de Polonya'yı konuk edecek. İsveç, bu karşılaşmanın ardından 2 Ekim'de Bosna-Hersek'e konuk olacak.

Polonya'nın kaptanı Lewandowski (A Haber Foto Arşiv)Polonya'nın kaptanı Lewandowski (A Haber Foto Arşiv)

POLONYA ÜÇ PUAN ARIYOR

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan Polonya, 25 Eylül'de Bosna-Hersek ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

İlk maçından bir puanla ayrılan Polonya, 28 Eylül'de İsveç'e konuk olacak.

Polonya, bu karşılaşmanın ardından 2 Ekim'de Romanya'yı ağırlayacak.

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