Uluslar Ligi'nde İsveç-Polonya maçı A Para’da: Gyökeres ve Lewandowski karşı karşıya:
Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede İsveç ve Polonya karşı karşıya gelecek. B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Para'dan canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden İsveç, yeni sezonun ikinci maçında Polonya'yı Stockholm'deki Strawberry Arena'da konuk edecek.
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem Javier Alberola Rojas düdük çalacak.
KRİTİK MÜCADELE A PARA'DA
Strawberry Arena'da oynanacak mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
- İsveç: Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelof, Stroud; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak
- Polonya: Bulka; Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior; Skoras, Slisz, Zielinski, Kaminski; Szymanski, Lewandowski
İSVEÇ'İN GOLCÜLERİ ÖN PLANDA
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan İsveç, 25 Eylül'de Romanya'yı sahasında 2-1 mağlup etti. İsveç'in gollerini Isak ve Gyökeres kaydetti.
Gruptaki ilk maçından üç puanla ayrılan İsveç, 28 Eylül'de Polonya'yı konuk edecek. İsveç, bu karşılaşmanın ardından 2 Ekim'de Bosna-Hersek'e konuk olacak.
POLONYA ÜÇ PUAN ARIYOR
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta yer alan Polonya, 25 Eylül'de Bosna-Hersek ile sahasında 0-0 berabere kaldı.
İlk maçından bir puanla ayrılan Polonya, 28 Eylül'de İsveç'e konuk olacak.
Polonya, bu karşılaşmanın ardından 2 Ekim'de Romanya'yı ağırlayacak.