Bosna Hersek'ten Uluslar Ligi'nde Romanya kalesine 4 gol
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UEFA Uluslar B Ligi’nde heyecan devam ediyor. Romanya ile Bosna Hersek, kritik 90 dakikada kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği karşılaşmada Bosna-Hersek, Romanya karşısında deplasmanda 4-2 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında oynanan kritik karşılaşmada iki güçlü ekip karşı karşıya geldi. B Ligi grup mücadelesinde kozlarını paylaşan Romanya ile Bosna Hersek, sahadan galibiyet ve kritik puanlarla ayrılmak için kıyasıya mücadele etti.
Deplasmanda 4 kez fileleri havalandıran Bosna-Hersek, Romanya'yı 4-2 yendi.