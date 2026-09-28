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Bosna Hersek'ten Uluslar Ligi'nde Romanya kalesine 4 gol

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bosna Hersek'ten Uluslar Ligi'nde Romanya kalesine 4 gol

UEFA Uluslar B Ligi’nde heyecan devam ediyor. Romanya ile Bosna Hersek, kritik 90 dakikada kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği karşılaşmada Bosna-Hersek, Romanya karşısında deplasmanda 4-2 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında oynanan kritik karşılaşmada iki güçlü ekip karşı karşıya geldi. B Ligi grup mücadelesinde kozlarını paylaşan Romanya ile Bosna Hersek, sahadan galibiyet ve kritik puanlarla ayrılmak için kıyasıya mücadele etti.

Deplasmanda 4 kez fileleri havalandıran Bosna-Hersek, Romanya'yı 4-2 yendi.

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#Bosna Hersek #Romanya
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