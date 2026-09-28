Bosna Hersek'ten Uluslar Ligi'nde Romanya kalesine 4 gol

UEFA Uluslar B Ligi’nde heyecan devam ediyor. Romanya ile Bosna Hersek, kritik 90 dakikada kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği karşılaşmada Bosna-Hersek, Romanya karşısında deplasmanda 4-2 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.