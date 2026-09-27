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Uluslar Ligi D Ligi'nde Cebelitarık evinde Andorra ile yenişemedi: Puanlar paylaşıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi D Ligi'nde Cebelitarık evinde Andorra ile yenişemedi: Puanlar paylaşıldı

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Cebelitarık ile Andorra karşı karşıya geldi. D Ligi 1. Grup'ta futbolseverlerin yakından takip ettiği Cebelitarık - Andorra maçında gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Cebelitarık ile Andorra karşı karşıya geldi.

D Ligi 1. Grup'ta futbolseverlerin yakından takip ettiği Cebelitarık - Andorra maçında fileler havalanmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

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