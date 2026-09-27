Uluslar Ligi D Ligi'nde Cebelitarık evinde Andorra ile yenişemedi: Puanlar paylaşıldı

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Cebelitarık ile Andorra karşı karşıya geldi. D Ligi 1. Grup'ta futbolseverlerin yakından takip ettiği Cebelitarık - Andorra maçında gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.