Danimarka sahasında Galler'i 2-0'la geçti
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UEFA Uluslar Ligi ikinci hafta maçları kapsamında Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. İlk hafta maçlarında puanla tanışamayan iki ekip mücadele etti. A Ligi 4. Grup'ta futbolseverlerin takip ettiği Danimarka - Galler maçında kazanan taraf ev sahibi Danimarka oldu.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi.
Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta İlk hafta maçlarında puanla tanışamayan iki ekip mücadele etti.
Futbolseverlerin yakında takip ettiği kritik maçta Danimarka, seyircisi önünde Galler'i 2-0 yendi ve 3 puanla tanıştı.