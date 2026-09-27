-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Danimarka sahasında Galler'i 2-0'la geçti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Danimarka sahasında Galler'i 2-0'la geçti

UEFA Uluslar Ligi ikinci hafta maçları kapsamında Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. İlk hafta maçlarında puanla tanışamayan iki ekip mücadele etti. A Ligi 4. Grup'ta futbolseverlerin takip ettiği Danimarka - Galler maçında kazanan taraf ev sahibi Danimarka oldu.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi.

Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta İlk hafta maçlarında puanla tanışamayan iki ekip mücadele etti.

Futbolseverlerin yakında takip ettiği kritik maçta Danimarka, seyircisi önünde Galler'i 2-0 yendi ve 3 puanla tanıştı.

Cebelitarık-Andorra Uluslar Ligi maçıCebelitarık-Andorra Uluslar Ligi maçı CEBELİTARIK-ANDORRA ULUSLAR LİGİ MAÇI

Önceki Haber
Uluslar Ligi'nde Avusturya evinde Kosova'yı 3 golle geçti
Uluslar Ligi'nde Avusturya evinde Kosova'yı 3 golle geçti
Sırbistan-Hollanda maçında gülen taraf 2-1 ile Hollanda!
Sonraki Haber
Sırbistan-Hollanda maçında gülen taraf 2-1 ile Hollanda!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın