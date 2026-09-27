Danimarka sahasında Galler'i 2-0'la geçti

UEFA Uluslar Ligi ikinci hafta maçları kapsamında Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. İlk hafta maçlarında puanla tanışamayan iki ekip mücadele etti. A Ligi 4. Grup'ta futbolseverlerin takip ettiği Danimarka - Galler maçında kazanan taraf ev sahibi Danimarka oldu.