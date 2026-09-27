Uluslar Ligi'nde Avusturya evinde Kosova'yı 3 golle geçti

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Avusturya ile Kosova karşı karşıya geldi. B Ligi 3. Grup'ta futbolseverlerin takip ettiği Avusturya - Kosova maçında, 3-1'lik skorla kazanan taraf Avusturya oldu.