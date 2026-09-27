Uluslar Ligi'nde Avusturya evinde Kosova'yı 3 golle geçti
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UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Avusturya ile Kosova karşı karşıya geldi. B Ligi 3. Grup'ta futbolseverlerin takip ettiği Avusturya - Kosova maçında, 3-1'lik skorla kazanan taraf Avusturya oldu.
UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Avusturya ile Kosova karşı karşıya geliyor. B Ligi 3. Grup'ta futbolseverlerin takip ettiği Avusturya - Kosova maçında gülen taraf ev sahibi ekip oldu.
İlk maçında 3 puanla tanışan Kosova, iyi formunu Avusturya deplasmanında da göstermeyi hedefledi.
İlk haftada İsrail karşısında galip gelen Avusturya ise puanını 6'ya çıkarmayı amaçladı.
Ev sahibi Avusturya, Kosova karşısında 3-1'lik skorla zafere ulaştı.