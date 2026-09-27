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Uluslar Ligi’nde Oslo’daki mücadele A Spor’da canlı yayınlanacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi’nde Oslo’daki mücadele A Spor’da canlı yayınlanacak

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Norveç ile Portekiz karşı karşıya gelecek. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanlarla ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Norveç, yeni sezonun ikinci maçında Portekiz'i Oslo'daki Ullevaal Stadion'da konuk edecek.

A Ligi'nde 2. grupta mücadele edecek iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçta Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

NORVEÇ-PORTEKİZ MAÇI A SPOR'DA

Ullevaal Stadion'da oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Norveç: Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J Neves, Vitinha, Fernandes; Neto, Ronaldo, Felix

Uluslar Ligi’nde Oslo’daki mücadele A Spor’da canlı yayınlanacak - 1

NORVEÇ GOL DÜELLOSUNDA ÜSTÜN

Uluslar Ligi ilk haftasında Norveç, seyircisi önünde Danimarka'yı konuk etti.

İskandinav derbisinde 5 gol çıktı. Ev sahibi Norveç, Danimarka'yı 3-2 yenerek 3 puana uzanan taraf oldu.

Uluslar Ligi’nde Oslo’daki mücadele A Spor’da canlı yayınlanacak - 2

PORTEKİZ İLK MAÇTA GALİP

2 kez Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, bu sezona da galibiyetle başladı. Evinde Galler'i konuk eden Ronaldo ve arkadaşları, Joao Felix'in tek golüyle sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Portekiz, Norveç deplasmanında da 3 puana uzanarak grupta önemli bir avantaj elde etmeyi umuyor.

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