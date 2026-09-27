Uluslar Ligi D Ligi'nde kritik mücadelede Cebelitarık sahasında Andorra'yı konuk ediyor

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Cebelitarık ile Andorra karşı karşıya geliyor. D Ligi 1. Grup'ta futbolseverlerin takip edeceği Cebelitarık - Andorra maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.