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Uluslar Ligi D Ligi'nde kritik mücadelede Cebelitarık sahasında Andorra'yı konuk ediyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi D Ligi'nde kritik mücadelede Cebelitarık sahasında Andorra'yı konuk ediyor

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Cebelitarık ile Andorra karşı karşıya geliyor. D Ligi 1. Grup'ta futbolseverlerin takip edeceği Cebelitarık - Andorra maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında Cebelitarık ile Andorra karşı karşıya geliyor.

D Ligi 1. Grup'ta futbolseverlerin takip edeceği Cebelitarık - Andorra maçını canlı takip etmek, anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya dair bilgilere ulaşmak için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını takip edebilirsiniz.

Uluslar Ligi D Ligi'nde kritik mücadelede Cebelitarık sahasında Andorra'yı konuk ediyor - 1

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