UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda nefes kesen mücadeleler sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevuda Arnavutluk ile Beyaz Rusya karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Arnavutluk, seyircisi önünde Beyaz Rusya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi C Grubu kapsamında sahaya çıkan Arnavutluk ile Beyaz Rusya, gruptaki dengeleri etkileyebilecek kritik 90 dakikada mücadele etti. Sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen iki takımın karşılaşması, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

C Grubu karşılaşmasında Arnavutluk, konuk ettiği Beyaz Rusya'yı 2-0'lık net skorla mağlup etti.