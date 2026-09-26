-°C
CANLI YAYIN
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

C Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk evinde Beyaz Rusya'yı 2-0'lık skorla yendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
C Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk evinde Beyaz Rusya'yı 2-0'lık skorla yendi

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda nefes kesen mücadeleler sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevuda Arnavutluk ile Beyaz Rusya karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Arnavutluk, seyircisi önünde Beyaz Rusya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi C Grubu kapsamında sahaya çıkan Arnavutluk ile Beyaz Rusya, gruptaki dengeleri etkileyebilecek kritik 90 dakikada mücadele etti. Sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen iki takımın karşılaşması, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

C Grubu karşılaşmasında Arnavutluk, konuk ettiği Beyaz Rusya'yı 2-0'lık net skorla mağlup etti.

Slovakya ile Moldova karşı karşıyaSlovakya ile Moldova karşı karşıya SLOVAKYA İLE MOLDOVA KARŞI KARŞIYA

#Arnavutluk #Beyaz Rusya
Önceki Haber
C Ligi'nde sahada kıyasıya rekabet! Slovakya ile Moldova karşı karşıya
C Ligi'nde sahada kıyasıya rekabet! Slovakya ile Moldova karşı karşıya
B Grubu'nda nefes kesen mücadelede İsviçre Makedonya deplasmanında 3-0 üstün
Sonraki Haber
B Grubu'nda nefes kesen mücadelede İsviçre Makedonya deplasmanında 3-0 üstün
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın