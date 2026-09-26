C Ligi'nde sahada kıyasıya rekabet! Slovakya ile Moldova karşı karşıya
Giriş Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği kritik mücadelede Slovakya ile Moldova karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın tüm sıcak gelişmeleri, anlık skor durumu ve öne çıkan anları UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım ekranından anbean aktarılıyor.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi kapsamında sahaya çıkan Slovakya ile Moldova, kritik 90 dakikada mücadele ediyor. Sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek isteyen iki ekibin karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.
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