C Ligi'nde sahada kıyasıya rekabet! Slovakya ile Moldova karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi C Ligi kapsamında sahaya çıkan Slovakya ile Moldova, kritik 90 dakikada mücadele ediyor. Sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj elde etmek isteyen iki ekibin karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.