C Grubu'nda galibiyet parolasıyla kritik randevu! Arnavutluk ile Beyaz Rusya karşı karşıya

UEFA Uluslar Ligi C Grubu kapsamında sahaya çıkan Arnavutluk ile Beyaz Rusya, gruptaki dengeleri etkileyebilecek kritik 90 dakikada mücadele ediyor. Sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen iki takımın karşılaşması, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.