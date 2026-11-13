10 milyon TL'lik büyük ödül heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster? yarın akşam ATV'de

ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor.

(Foto: ATV)

10 MİLYON TL SAHİBİNİ ARIYOR

En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster?, ATV'de izleyicilerle buluşuyor.

(Foto: ATV)