10 milyon TL'lik büyük ödül heyecanı! Kim Milyoner Olmak İster? yarın akşam ATV'de
Giriş Tarihi:
Cem Öğretir’in sunumuyla ekrana gelen ve 10 milyon TL’lik büyük ödülüyle dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster?, yeni bölümüyle 14 Kasım Cumartesi saat 20.00’de ATV’de!
ATV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, ekranların sevilen ismi Cem Öğretir'in sunumuyla para dağıtmaya devam ediyor.
10 MİLYON TL SAHİBİNİ ARIYOR
En yüksek para ödülünün 10 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster?, ATV'de izleyicilerle buluşuyor.