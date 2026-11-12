Altı Üstü İstanbul dizisinden uluslararası başarı! Rose d’Or'da finalist oldu

ATV’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, Türkiye’deki başarısının yanı sıra uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dizi, 19 ülkeden 500’ün üzerinde yapımın başvurduğu 65. Rose d’Or Ödülleri’nde Soap / Telenovela kategorisinde finalist oldu.

ATV Distribution tarafından Different Lives adıyla uluslararası dağıtımı gerçekleştirilen Altı Üstü İstanbul dizisi, 19 ülkeden 500'ün üzerinde başvuru arasından 65. Rose d'Or Ödülleri'nin Soap / Telenovela kategorisinde finalist olarak seçildi. Böylece dizi, uluslararası izleyiciler nezdindeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Altı Üstü İstanbul, Türkiye’deki başarısının yanı sıra uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. (Foto: ATV) EMİR'İN HİKÂYESİ DÜNYA SAHNESİNDE Türkiye'de ATV ekranlarında yaz sezonunun en başarılı açılışlarından birine imza atan dizi, Orta Doğu'da da eş zamanlı yayınla izleyicilerle buluştu. Bu adaylık, dizinin hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda yakaladığı başarının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.