Altı Üstü İstanbul dizisinden uluslararası başarı! Rose d’Or'da finalist oldu
ATV’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, Türkiye’deki başarısının yanı sıra uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dizi, 19 ülkeden 500’ün üzerinde yapımın başvurduğu 65. Rose d’Or Ödülleri’nde Soap / Telenovela kategorisinde finalist oldu.
ATV Distribution tarafından Different Lives adıyla uluslararası dağıtımı gerçekleştirilen Altı Üstü İstanbul dizisi, 19 ülkeden 500'ün üzerinde başvuru arasından 65. Rose d'Or Ödülleri'nin Soap / Telenovela kategorisinde finalist olarak seçildi. Böylece dizi, uluslararası izleyiciler nezdindeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.
EMİR'İN HİKÂYESİ DÜNYA SAHNESİNDE
Türkiye'de ATV ekranlarında yaz sezonunun en başarılı açılışlarından birine imza atan dizi, Orta Doğu'da da eş zamanlı yayınla izleyicilerle buluştu. Bu adaylık, dizinin hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda yakaladığı başarının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
ROSE D'OR KAZANANLARI 30 KASIM'DA AÇIKLANACAK
Rose d'Or finalisti olması, dizinin bölgesel popülaritesini küresel sahneye taşıması açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Altı Üstü İstanbul, kardeşinin trajik ölümünün ardından yolu zengin bir dünyayla ve aşkla kesişen yetenekli genç futbolcu Emir'in hikâyesini konu alıyor. Emir, kendisini rekabet, sırlar ve adalet mücadelesinin ortasında buluyor.
Rose d'Or kazananları, 30 Kasım 2026 tarihinde Londra'daki King's Place'te düzenlenecek törenle açıklanacak.