Yarışmanın bir diğer dikkat çeken ismi ise 30 yaşındaki Nurdan Yenigün oldu. İstanbul'da doğup büyüyen ve Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Yenigün, kurumsal iş hayatının yanı sıra profesyonel olarak müzikle de ilgilendiğini belirtti.

Verdiği doğru yanıtlarla yarışmada ilerleyen Yenigün, 300 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

İŞTE O SORU:



Apollo 11 astronotları Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins, Ay'daki görevlerini tamamlayıp Dünya'ya geri döndüklerinde hangi yasal prosedürü gerçekleştirmişlerdir? A-) Gümrük beyanında bulunmuşlardır

B-) Pasaport kontrolünden geçmişlerdir

C-) Yalan makinesine girmişlerdir

D-) Göçmenlik belgesi oluşturmuşlardır

APOLLO 11 SORUSUNDA "BASİT CEVAP" YANILGISI PAHALIYA PATLADI Seçenekler arasında uzun süre mantık yürüten Nurdan Yenigün, "Cevabın daha basit olduğunu düşünüyorum." diyerek şıkları değerlendirdi ve B şıkkı olan "Pasaport kontrolünden geçmişlerdir." yanıtını tercih etti