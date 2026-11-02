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Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 1 Kasım 2026 tarihli bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada 1 milyon TL'lik soruya ulaşılırken, tarih soruları ve yarışmacıların kritik kararları geceye damga vurdu. "Basit cevap" yanılgısıyla verilen yanıtlar ise stüdyoda heyecan dolu anlar yaşattı. İşte 1 Kasım akşamında yarışmaya damga vuran anların tüm detayları…

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 1

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Cem Öğretir'in sunumuyla yeni bölümünde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 2

İstanbul doğumlu 21 yaşındaki Mustafa Arda Işık, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Işık, kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 3

Bilgi birikimiyle barajları peş peşe aşan genç yarışmacı, 300 bin TL değerindeki baraj sorusuna ulaşmayı başardı. Bu aşamada yöneltilen tarih sorusu, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 4

İŞTE O SORU:

1640-1648 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahı İbrahim'in ebeveyni kimdir?

  • A-) III. Murad ve Safiye Sultan
  • B-) Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Sultan
  • C-) II. Mahmud ve Bezmialem Valide Sultan

  • D-) I. Ahmed ve Kösem Sultan

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 5

Bu soruda riske girmek istemeyen genç yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Seyircilerin oylarının birbirine oldukça yakın çıkması üzerine mantık yürüterek seçenekleri değerlendiren Işık, D şıkkı olan "I. Ahmed ve Kösem Sultan" yanıtını tercih etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 6

Cevabının doğru olduğunun açıklanmasının ardından stüdyoda büyük alkış koparken sunucu Cem Öğretir, "Yaptığınız detaylı analizden dolayı sizi tebrik ediyorum, harika bir karardı." ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 7

1 MİLYON TL'LİK SORUYA ULAŞTI: İRLANDA SORUSUNDA KRİTİK KARAR

Başarılı performansını sürdüren ve diğer soruları da doğru yanıtlayan Mustafa Arda Işık, 1 milyon TL değerindeki büyük soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 8

İŞTE O SORU:

İrlanda'da, İngilizce ve İrlandacadan sonra en fazla konuşulan dil hangisidir?

  • A-) Galce
  • B-) Lehçe
  • C-) İskoçça
  • D-) İspanyolca

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 9

Genç yarışmacı, uzun süre akıl yürüterek ihtimalleri değerlendirdi. Riske girmek istemeyen Mustafa Arda Işık, "Buraya kadar gelmek büyük gururdu ancak emin olmadığım için riske girmek istemiyorum. Yarışmadan çekilme kararı alıyorum." sözleriyle kararını açıkladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 10

Doğru yanıtın B şıkkı olan "Lehçe" olduğu soruda çekilmeyi tercih eden Işık, 500 bin TL'lik ödülü garantileyerek stüdyodan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 11

Yarışmanın bir diğer dikkat çeken ismi ise 30 yaşındaki Nurdan Yenigün oldu. İstanbul'da doğup büyüyen ve Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Yenigün, kurumsal iş hayatının yanı sıra profesyonel olarak müzikle de ilgilendiğini belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 12

Verdiği doğru yanıtlarla yarışmada ilerleyen Yenigün, 300 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 13

İŞTE O SORU:

Apollo 11 astronotları Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins, Ay'daki görevlerini tamamlayıp Dünya'ya geri döndüklerinde hangi yasal prosedürü gerçekleştirmişlerdir?

  • A-) Gümrük beyanında bulunmuşlardır

  • B-) Pasaport kontrolünden geçmişlerdir

  • C-) Yalan makinesine girmişlerdir

  • D-) Göçmenlik belgesi oluşturmuşlardır

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 14

APOLLO 11 SORUSUNDA "BASİT CEVAP" YANILGISI PAHALIYA PATLADI

Seçenekler arasında uzun süre mantık yürüten Nurdan Yenigün, "Cevabın daha basit olduğunu düşünüyorum." diyerek şıkları değerlendirdi ve B şıkkı olan "Pasaport kontrolünden geçmişlerdir." yanıtını tercih etti

Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı 15

Ancak doğru cevabın A şıkkı, yani "Gümrük beyanında bulunmuşlardır." olduğunun açıklanması stüdyoda şaşkınlık yarattı. "Basit cevap" arayışıyla yanlış yanıt veren Yenigün, 20 bin TL'lik ödülle Milyoner'e veda etti.

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