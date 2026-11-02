Kim Milyoner Olmak İster'de "basit cevap" yanılgısı pahalıya patladı
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 1 Kasım 2026 tarihli bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada 1 milyon TL'lik soruya ulaşılırken, tarih soruları ve yarışmacıların kritik kararları geceye damga vurdu. "Basit cevap" yanılgısıyla verilen yanıtlar ise stüdyoda heyecan dolu anlar yaşattı. İşte 1 Kasım akşamında yarışmaya damga vuran anların tüm detayları…
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Cem Öğretir'in sunumuyla yeni bölümünde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.
İstanbul doğumlu 21 yaşındaki Mustafa Arda Işık, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Işık, kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.
Bilgi birikimiyle barajları peş peşe aşan genç yarışmacı, 300 bin TL değerindeki baraj sorusuna ulaşmayı başardı. Bu aşamada yöneltilen tarih sorusu, izleyicileri ekran başına kilitledi.
İŞTE O SORU:
1640-1648 yılları arasında hüküm süren Osmanlı padişahı İbrahim'in ebeveyni kimdir?
- A-) III. Murad ve Safiye Sultan
- B-) Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Sultan
- C-) II. Mahmud ve Bezmialem Valide Sultan
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D-) I. Ahmed ve Kösem Sultan
Bu soruda riske girmek istemeyen genç yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Seyircilerin oylarının birbirine oldukça yakın çıkması üzerine mantık yürüterek seçenekleri değerlendiren Işık, D şıkkı olan "I. Ahmed ve Kösem Sultan" yanıtını tercih etti.