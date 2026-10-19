Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen "Var Mısın Yok Musun", 40. bölümüyle 20 Ekim Salı, 41. bölümüyle 21 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV’de izleyiciyle buluşacak. 5 milyon liralık büyük ödül için yarışmacılar, şans ve stratejinin iç içe geçtiği heyecan dolu mücadeleye devam edecek.

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada iki gün izleyiciyle buluşuyor.

BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı, büyük ödül olan 5 milyon lirayı kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka, her turun sonunda yarışmacıların kutularını satın almak için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk de giderek artıyor.

HAFTADA 2 GÜN ATV'DE

Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 40. bölümüyle yarın akşam, 41. bölümüyle ise çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de.

(Foto: ATV)