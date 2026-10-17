-°C
CANLI YAYIN

Mercan Köşk'te hesaplaşma zamanı! Cemre hayatının kararını verecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mercan Köşk'te hesaplaşma zamanı! Cemre hayatının kararını verecek

Mercan Köşk’ün 7. bölümünde Aras ve Toprak, Cemre yüzünden karşı karşıya gelirken gerilim tırmanıyor. Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, Toprak’la yaşayacağı hesaplaşmanın ardından hayatının en önemli kararını verecek.

Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkânsız bir aşk hikâyesi... Mercan Köşk, yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

(Foto: ATV)(Foto: ATV)

7. BÖLÜM

Cemre, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince gitmekten vazgeçer; Aras'la birlikte Toprak'ın peşine düşer. Selçuk, Eslem'in "çocuğun babasının Toprak olduğu" yalanını öğrenince kritik bir hamle yapar.

MERCAN KÖŞK 7. BÖLÜM FRAGMANI

Gülcan, karşılaştığı gerçekle hayatını değiştirecek bir dönüm noktasına gelir. Esved için ise yolun sonu görünmektedir. Aras ve Toprak nihayet karşı karşıya gelirken Cemre yüzünden aralarındaki gerilim zirveye tırmanır.

(Foto: ATV)(Foto: ATV)

Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, bir yandan da Toprak'la büyük bir hesaplaşma yaşayacak ve hayatının en önemli kararını verecektir.

Mercan Köşk'te hesaplaşma zamanı! Cemre hayatının kararını verecek - 1

Oyuncular: Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak), Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya), Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

(Foto: ATV)(Foto: ATV)

#Mercan Köşk
MasterChef'te haftanın elemesi sonuçlandı! Buse dokuzuncu haftada yarışmaya veda etti
Sonraki Haber
MasterChef'te haftanın elemesi sonuçlandı! Buse dokuzuncu haftada yarışmaya veda etti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın