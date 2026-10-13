Var Mısın Yok Musun’da Naciye Şahin’in emeklilik hayali ve çatı mücadelesi

57 yaşındaki Mersinli çiftçi Naciye Şahin, Bağ-Kur borcunu ödeyerek emekli olmak ve evinin çatısını yaptırmak için "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına katılıyor. Naciye Şahin'in hayallerine kavuşup kavuşamayacağı, Esra Erol'un sunumuyla ATV'de ekrana gelecek yeni bölümde belli olacak.

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 38. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.

57 YAŞINDA HAYALLERİNİN PEŞİNDE Hayallerini gerçekleştirmek için "Var Mısın Yok Musun" sahnesine çıkan Mersinli çiftçi Naciye Şahin, hikâyesiyle izleyicilerin yüreğine dokunmaya hazırlanıyor.

57 yaşındaki Naciye'nin en büyük hayalleri arasında Bağ-Kur borcunu ödeyerek emekli olmak ve evinin çatısını yaptırmak yer alıyor.

Naciye Şahin, hayallerine bir adım daha yaklaşabilecek mi? Esra Erol'un sunumuyla heyecan, umut ve sürprizlerle dolu "Var Mısın Yok Musun"un yeni bölümünde Mersinli çiftçiyi nasıl bir yarışma bekliyor?