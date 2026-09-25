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Mercan Köşk’ün ilk üç bölümünden özel seçki bu akşam ATV’de

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Mercan Köşk’ün ilk üç bölümünden özel seçki bu akşam ATV’de

ATV’nin yeni sezon dizisi "Mercan Köşk", izleyicilerini hikâyenin başladığı yere götüren özel bir yayınla ekrana geliyor. İlk üç bölümün en çarpıcı, heyecanlı ve unutulmaz anlarından hazırlanan 45 dakikalık "Mercan Köşk Özel", bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ATV'nin yeni sezon dizisi "Mercan Köşk", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyiciden tam not aldı. Tarsus'un eşsiz atmosferinde geçen dizi, ilk bölümleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Mercan Köşk'ün unutulmaz anları özel bölümle ekranda. (Foto: ATV)Mercan Köşk'ün unutulmaz anları özel bölümle ekranda. (Foto: ATV)

MERCAN KÖŞK'ÜN HİKÂYESİNE 45 DAKİKADA TANIK OLUN!

Kaçırdıkları anları yakalamak isteyenler ve hikâyenin unutulmaz sahnelerini yeniden yaşamak isteyenler için hazırlanan özel bölüm; Mercan Köşk'ün kapıları ardındaki sırları, geçmişten bugüne uzanan aile hesaplaşmalarını ve tüm dengeleri değiştiren aşk hikâyesini tek bir akışta ekrana taşıyacak.

İlk üç bölüm boyunca yaşanan ve hikâyenin seyrini değiştiren gelişmelerin bir araya getirileceği özel yayında, karakterlerin yollarının nasıl kesiştiği ve geçmişten gelen sırların bugünün hesaplaşmalarına nasıl dönüştüğü bir kez daha gözler önüne serilecek.

Mercan Köşk’ün ilk 3 bölümü 45 dakikada ekrana gelecek. (Foto: ATV)Mercan Köşk’ün ilk 3 bölümü 45 dakikada ekrana gelecek. (Foto: ATV)

BÜYÜK SIRLAR, KÖKLÜ DÜŞMANLIKLAR VE İMKÂNSIZ BİR AŞK…

Tarsus'un büyüleyici coğrafyası ve portakal bahçelerinin eşsiz atmosferinde geçen "Mercan Köşk", iki düşman aile arasındaki yıllara dayanan hesaplaşmayı, geçmişin gölgesinde saklanan büyük sırları ve tüm engellere rağmen filizlenen imkânsız bir aşkı ekranlara taşıyor.

Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı "Mercan Köşk"ün ilk üç bölümünden hazırlanan bu özel seçki, hem hikâyeye yeni dahil olacak izleyiciler hem de dizinin heyecanını yeniden yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir buluşma olacak.

Kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler ve Mercan Köşk'ün dünyasına adım atacaklar için "Mercan Köşk Özel", bu akşam ATV'de!

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