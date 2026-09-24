İlk üç bölüm boyunca yaşanan ve hikâyenin seyrini değiştiren gelişmelerin bir araya getirileceği özel yayında, karakterlerin yollarının nasıl kesiştiği ve geçmişten gelen sırların bugünün hesaplaşmalarına nasıl dönüştüğü bir kez daha gözler önüne serilecek.

Kaçırdıkları anları yakalamak ve hikâyenin unutulmaz sahnelerini yeniden yaşamak isteyenler için hazırlanan özel bölüm; Mercan Köşk'ün kapıları ardındaki sırları, geçmişten bugüne uzanan aile hesaplaşmalarını ve tüm dengeleri değiştiren aşk hikâyesini tek bir akışta ekrana taşıyacak.

Öte yandan dizinin yayınlanan ilk üç bölümünün en çarpıcı, heyecanlı ve unutulmaz anlarından hazırlanan 45 dakikalık "Mercan Köşk Özel", yarın akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

BÜYÜK SIRLAR, KÖKLÜ DÜŞMANLIKLAR VE İMKÂNSIZ BİR AŞK…

Tarsus'un büyüleyici coğrafyası ve portakal bahçelerinin eşsiz atmosferinde geçen "Mercan Köşk", iki düşman aile arasındaki yıllara dayanan hesaplaşmayı, geçmişin gölgesinde saklanan büyük sırları ve tüm engellere rağmen filizlenen imkânsız bir aşkı ekranlara taşıyor.

Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı "Mercan Köşk"ün ilk üç bölümünden hazırlanan bu özel seçki, hem hikâyeye yeni dahil olacak izleyiciler hem de dizinin heyecanını yeniden yaşamak isteyenler için özel bir buluşma olacak.

Kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler ve Mercan Köşk'ün dünyasına adım atacaklar için "Mercan Köşk Özel", yarın akşam ATV'de!

Büyük sırlar, köklü düşmanlıklar ve imkânsız bir aşk! (Foto: ATV)