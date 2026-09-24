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Mercan Köşk’te duygusal anlar! Aras ve Cemre’nin sahnesinde Müslüm Gürses şarkısı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mercan Köşk’te duygusal anlar! Aras ve Cemre’nin sahnesinde Müslüm Gürses şarkısı

Mercan Köşk’ün 4. bölümünden yayınlanan yeni tanıtım, Aras ve Cemre arasındaki yakınlaşmanın yanı sıra Toprak’ın kıskançlığını gözler önüne serdi. Müslüm Gürses’in "Seni Yazdım" şarkısı eşliğindeki fragmanda, Hülya’nın Eslem ve Selçuk’un büyük sırrını öğrenip öğrenmeyeceği de merak konusu oldu.

ATV'nin cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, FARO ve Sinehane yapımı dizisi "Mercan Köşk"ün 4. bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı "Seni Yazdım" eşliğinde ekrana gelen tanıtıma, Aras ve Cemre arasında giderek güçlenen bağ damga vurdu. İkiliyi yan yana gören Toprak'ın tavırları ise üçlü arasındaki dengelerin değişeceğinin ilk sinyallerini verdi.

MERCAN KÖŞK 4. BÖLÜM FRAGMANI

CEMRE'NİN EN ZOR ANINDA YİNE ARAS VAR!

Toprak'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu öğrenen Cemre, yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla yüzleşirken yanında yine Aras'ı buluyor. Karşılıklı oturdukları anlarda Aras'ın Cemre'ye söylediği "Bazen insan düştüğü kuyuda kaybolmaz, kendi kaybettiği gerçeğini bulur." sözleri, tanıtımın dikkat çeken anlarından biri oluyor.

Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka. (Foto: ATV)Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka. (Foto: ATV)

Cemre'nin zor zamanında yanında olan Aras'la arasındaki bağ giderek güçlenirken, ikiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı dikkat çekiyor. Aras ve Cemre arasındaki bu yakınlığın nereye varacağı ve Toprak'ın buna nasıl karşılık vereceği ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Mercan Köşk'ün Cemre'si Hafsanur Sancaktutan (Foto: ATV)Mercan Köşk'ün Cemre'si Hafsanur Sancaktutan (Foto: ATV)

HÜLYA, ESLEM VE SELÇUK'UN SIRRINI ÖĞRENECEK Mİ?

Tanıtımın dikkat çeken bir diğer gelişmesinde ise Eslem ve Selçuk'un konuşmasına Hülya tanık oluyor. Eslem'in bebeğinin babasının Selçuk olduğu gerçeği ikili arasında saklanmaya devam ederken, onları gören Hülya'nın ne kadarını duyduğu ve öğrendikleri karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oluyor. Büyük sırrın açığa çıkıp çıkmayacağı, yeni bölümün soru işaretlerinden biri hâline geliyor.

"Mercan Köşk", yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de!

Bertan Asllani, Mercan Köşk'te Toprak Mercandağ karakterini canlandırıyor. (Foto: ATV)Bertan Asllani, Mercan Köşk'te Toprak Mercandağ karakterini canlandırıyor. (Foto: ATV)

MERCAN KÖŞK'ÜN HİKÂYESİNE 45 DAKİKADA TANIK OLUN!

Öte yandan dizinin yayınlanan ilk üç bölümünün en çarpıcı, heyecanlı ve unutulmaz anlarından hazırlanan 45 dakikalık "Mercan Köşk Özel", yarın akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaçırdıkları anları yakalamak ve hikâyenin unutulmaz sahnelerini yeniden yaşamak isteyenler için hazırlanan özel bölüm; Mercan Köşk'ün kapıları ardındaki sırları, geçmişten bugüne uzanan aile hesaplaşmalarını ve tüm dengeleri değiştiren aşk hikâyesini tek bir akışta ekrana taşıyacak.

İlk üç bölüm boyunca yaşanan ve hikâyenin seyrini değiştiren gelişmelerin bir araya getirileceği özel yayında, karakterlerin yollarının nasıl kesiştiği ve geçmişten gelen sırların bugünün hesaplaşmalarına nasıl dönüştüğü bir kez daha gözler önüne serilecek.

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ʺMercan Köşk Özelʺ yarın akşam ATV’de! (Foto: ATV)Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ʺMercan Köşk Özelʺ yarın akşam ATV’de! (Foto: ATV)

BÜYÜK SIRLAR, KÖKLÜ DÜŞMANLIKLAR VE İMKÂNSIZ BİR AŞK…

Tarsus'un büyüleyici coğrafyası ve portakal bahçelerinin eşsiz atmosferinde geçen "Mercan Köşk", iki düşman aile arasındaki yıllara dayanan hesaplaşmayı, geçmişin gölgesinde saklanan büyük sırları ve tüm engellere rağmen filizlenen imkânsız bir aşkı ekranlara taşıyor.

Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı "Mercan Köşk"ün ilk üç bölümünden hazırlanan bu özel seçki, hem hikâyeye yeni dahil olacak izleyiciler hem de dizinin heyecanını yeniden yaşamak isteyenler için özel bir buluşma olacak.

Kaçıranlar, yeniden izlemek isteyenler ve Mercan Köşk'ün dünyasına adım atacaklar için "Mercan Köşk Özel", yarın akşam ATV'de!

Büyük sırlar, köklü düşmanlıklar ve imkânsız bir aşk! (Foto: ATV)Büyük sırlar, köklü düşmanlıklar ve imkânsız bir aşk! (Foto: ATV)

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