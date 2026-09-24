Mercan Köşk’te duygusal anlar! Aras ve Cemre’nin sahnesinde Müslüm Gürses şarkısı
Mercan Köşk’ün 4. bölümünden yayınlanan yeni tanıtım, Aras ve Cemre arasındaki yakınlaşmanın yanı sıra Toprak’ın kıskançlığını gözler önüne serdi. Müslüm Gürses’in "Seni Yazdım" şarkısı eşliğindeki fragmanda, Hülya’nın Eslem ve Selçuk’un büyük sırrını öğrenip öğrenmeyeceği de merak konusu oldu.
ATV'nin cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, FARO ve Sinehane yapımı dizisi "Mercan Köşk"ün 4. bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı "Seni Yazdım" eşliğinde ekrana gelen tanıtıma, Aras ve Cemre arasında giderek güçlenen bağ damga vurdu. İkiliyi yan yana gören Toprak'ın tavırları ise üçlü arasındaki dengelerin değişeceğinin ilk sinyallerini verdi.
CEMRE'NİN EN ZOR ANINDA YİNE ARAS VAR!
Toprak'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu öğrenen Cemre, yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla yüzleşirken yanında yine Aras'ı buluyor. Karşılıklı oturdukları anlarda Aras'ın Cemre'ye söylediği "Bazen insan düştüğü kuyuda kaybolmaz, kendi kaybettiği gerçeğini bulur." sözleri, tanıtımın dikkat çeken anlarından biri oluyor.
Cemre'nin zor zamanında yanında olan Aras'la arasındaki bağ giderek güçlenirken, ikiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı dikkat çekiyor. Aras ve Cemre arasındaki bu yakınlığın nereye varacağı ve Toprak'ın buna nasıl karşılık vereceği ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.
HÜLYA, ESLEM VE SELÇUK'UN SIRRINI ÖĞRENECEK Mİ?
Tanıtımın dikkat çeken bir diğer gelişmesinde ise Eslem ve Selçuk'un konuşmasına Hülya tanık oluyor. Eslem'in bebeğinin babasının Selçuk olduğu gerçeği ikili arasında saklanmaya devam ederken, onları gören Hülya'nın ne kadarını duyduğu ve öğrendikleri karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oluyor. Büyük sırrın açığa çıkıp çıkmayacağı, yeni bölümün soru işaretlerinden biri hâline geliyor.
"Mercan Köşk", yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de!