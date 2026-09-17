Kubilay Aka’dan "Mercan Köşk"te sıfır atık vurgusu

ATV ekranlarında soluk soluğa izlenen yeni dizi Mercan Köşk, yalnızca sürükleyici hikâyesi ve aşk ile intikam dolu çatışmalarıyla değil, aynı zamanda ekranlarda nadir görülen sosyal sorumluluk temalarıyla da adından söz ettiriyor.

ATV ekranlarının yeni dizisi Mercan Köşk, aşk ve intikam dolu hikâyesinin yanı sıra sosyal sorumluluk mesajlarıyla da dikkat çekiyor.

ATIKTAN DEĞERE: PORTAKAL KABUĞUNDAN KOLONYA ÜRETİMİ Dizinin ana karakterlerinden Aras'ın kurduğu dünya, günümüzün en büyük çevre sorunlarına ışık tutuyor. Portakal bahçelerinde susuz tarım teknikleri uygulayarak kuraklıkla mücadele eden Aras, doğaya saygılı bir üretim modelini benimsiyor. Kuraklık ve susuzluk nedeniyle ne yapacaklarını bilemeyen, "Susuz portakal mı yetişir?" endişesini taşıyan çiftçilere şöyle diyor: "Toprak da insan gibi azla yetinmeyi öğreniyor. Yeter ki ona hükmetmeye çalışma, anlaşmaya çalış. Rahmetli babam derdi; gün gelecek su altından daha değerli olacak, işte o vakit toprağı suya boğan değil, susuz bırakmayan kazanacak."

PORTAKALIN HER PARÇASI DEĞERLENDİRİLİYOR Doğaya saygılı bir üretim modeli çizen Aras, sadece toprakla kalmıyor; portakalın her bir parçasını değerlendirerek sıfır atık felsefesiyle portakal kabuğundan kolonya üreten bir fabrika vizyonu ortaya koyuyor. Üstelik bu üretimin arkasında çok daha derin bir vefa hikâyesi yatıyor.

"YADİGÂR KOLONYALARI" BABASINDAN KALAN MİRASI YAŞATIYOR Aras'ın babasının adını yaşatmak için "Yadigâr Kolonyaları" adını verdiği bu özel üretim, sadece bir koku değil; babasından kalan mirasın ta kendisi oluyor. Dizinin ilk bölümünde izlenen sahnede Aras, eline kolonya döktükten sonra "Sizin oraların portakal bahçeleri gibi koktu." diyen şoförüne şu duygusal cümleyi kuruyor: "Bu koku, onun elleriyle diktiği ağaçların kokusu... Bahçe nasıl ondan yadigârsa, bu koku da onun bir parçası."

KUBİLAY AKA'DAN SIFIR ATIK VURGUSU Dizinin ana karakterlerinden Aras'a hayat veren Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda bireysel olarak desteğini şu sözlerle dile getirdi: "Çevre konusunda farkındalığın mümkün olduğunca geniş kitlelere yayılması gerektiğine inanıyorum. Oynadığım dizilerde de genelde hep bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olmaya gayret gösteriyorum. Mercan Köşk'te de bunu hikâyenin doğal bir parçası olarak görüyoruz. Aras, yaptığı işte sıfır atığı önemsiyor, hatta çok daha az kaynak tüketerek kendi kendine yetebilen bir sistem yaratmaya çalışıyor.