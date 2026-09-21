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Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halı saha molası! Sahada rekabet, tribünde coşku

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halı saha molası! Sahada rekabet, tribünde coşku

Tarsus’ta çekimleri devam eden atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, set dışındaki eğlenceli anlarıyla da adından söz ettiriyor. Dizinin oyuncuları ve teknik ekibi, yoğun çekim temposuna futbol maçıyla keyifli bir mola verdi.

Çeşitli turnuvalarda forma giyen ve futbola olan ilgisiyle bilinen Kubilay Aka, bu kez rol arkadaşları Halil Babür, Bertan Asllani, Can Bartu Aslan ve Taha Baran Özbek ile birlikte yeşil sahada ter döktü. Oyunculara dizinin teknik ekibinden isimlerin de katılmasıyla iki dişli takım oluşturuldu.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halı saha molası! Sahada rekabet, tribünde coşku - 1

TRİBÜNDE YILDIZ DESTEĞİ!

Sahadaki çekişmeli mücadele kadar tribündeki coşku da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin ve Selin Köseoğlu, tezahüratlarıyla arkadaşlarına destek olarak maçın heyecanını artırdı.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halı saha molası! Sahada rekabet, tribünde coşku - 2

Hem saha içindeki hem de tribündeki renkli kareler, ekibin set dışındaki sıkı dostluğunu ve uyumunu gözler önüne serdi.

Mercan Köşk ekibinden nefes kesen halı saha molası! Sahada rekabet, tribünde coşku - 3

Yoğun temposu ve güçlü kadrosuyla ekrana gelen 'Mercan Köşk', her cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

'Mercan Köşk', yeni bölümüyle cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!

Mercan Köşk’ten doğaya duyarlı üretimMercan Köşk’ten doğaya duyarlı üretim MERCAN KÖŞK'TEN DOĞAYA DUYARLI ÜRETİM

#Mercan Köşk #Kubilay Aka #Hafsanur Sancaktutan
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