-°C
CANLI YAYIN

A.B.İ.’nin yeni tanıtımında Leyla ve Doğan yüzleşmesi!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
A.B.İ.’nin yeni tanıtımında Leyla ve Doğan yüzleşmesi!

A.B.İ. dizisinin ikinci sezonundan merakla beklenen ilk tanıtım yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in hayat verdiği Doğan ve Leyla’nın geçmişten gelen aşkı dikkat çekerken, yeni sezonun ilk ipuçları izleyicide büyük merak uyandırdı.

OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisinin ikinci sezonundan merakla beklenen ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı dizi, yeni sezonuyla 8 Eylül Salı günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan ve Eylem Akın kaleme alıyor.

A.B.İ.'NİN YENİ SEZONUNDAN ETKİLEYİCİ TANITIM

YENİ SEZONDAN DİKKAT ÇEKEN TANITIM

Yayınlanan ilk tanıtım, dizinin yeni sezonuna dair önemli ipuçları verdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan ile geçmişten gelen büyük aşkı Leyla'nın (Bergüzar Korel) yeniden karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"DOKTOR DOĞAN HALA BURADA MI?"

Tanıtımda Doğan ve Leyla arasındaki güçlü uyum göz doldururken, ikili arasında geçen diyaloglar da merakı artırdı.

Geçmişte yaşananların ardından karşısındaki Doğan'ın değiştiğini fark eden Leyla, "Doktor Doğan hâlâ burada mı? Burada bambaşka bir adam var karşımda." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Leyla'nın sözlerine Doğan'ın yanıtı ise dikkat çekiciydi. Doğan, "Bambaşka olan senmişsin Leyla." diyerek eski aşkına karşılık verdi.

A.B.İ.’nin yeni tanıtımında Leyla ve Doğan yüzleşmesi! - 1

"SENİNLE YAŞADIĞIMIZ HER ŞEY GERÇEKTİ DOĞAN"

Tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri de Leyla'nın Doğan'a yaptığı konuşma oldu. Leyla, "Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan." sözleriyle geçmişte yaşananlara vurgu yaptı.

Geçmişte yaşananların yeniden gündeme geleceğinin sinyallerini veren sahneler, Doğan ve Leyla arasında yarım kalan hesaplaşmaların yeni sezonda önemli bir yer tutacağını gösterdi.

İkilinin arasındaki gizemli bağ ve geçmişten gelen aşk, A.B.İ. dizisinin ikinci sezonuna yönelik beklentiyi daha da yükseltti.

A.B.İ.’nin yeni tanıtımında Leyla ve Doğan yüzleşmesi! - 2

8 EYLÜL'DE ATV'DE

Merakla beklenen A.B.İ. dizisinin ikinci sezonu, 8 Eylül Salı günü ATV ekranlarında başlayacak. Yeni sezonda Doğan ve Leyla arasında yaşanacak gelişmeler şimdiden izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Bergüzar Korel A.B.İ. kadrosuna katıldıBergüzar Korel A.B.İ. kadrosuna katıldı BERGÜZAR KOREL A.B.İ. KADROSUNA KATILDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da başlıyor! İşte yayın tarihi
Sonraki Haber
Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da başlıyor! İşte yayın tarihi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın