A.B.İ.’nin yeni tanıtımında Leyla ve Doğan yüzleşmesi!

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan ve Eylem Akın kaleme alıyor.

"DOKTOR DOĞAN HALA BURADA MI?"

Tanıtımda Doğan ve Leyla arasındaki güçlü uyum göz doldururken, ikili arasında geçen diyaloglar da merakı artırdı.

Geçmişte yaşananların ardından karşısındaki Doğan'ın değiştiğini fark eden Leyla, "Doktor Doğan hâlâ burada mı? Burada bambaşka bir adam var karşımda." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Leyla'nın sözlerine Doğan'ın yanıtı ise dikkat çekiciydi. Doğan, "Bambaşka olan senmişsin Leyla." diyerek eski aşkına karşılık verdi.

"SENİNLE YAŞADIĞIMIZ HER ŞEY GERÇEKTİ DOĞAN"

Tanıtımın en dikkat çeken anlarından biri de Leyla'nın Doğan'a yaptığı konuşma oldu. Leyla, "Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan." sözleriyle geçmişte yaşananlara vurgu yaptı.

Geçmişte yaşananların yeniden gündeme geleceğinin sinyallerini veren sahneler, Doğan ve Leyla arasında yarım kalan hesaplaşmaların yeni sezonda önemli bir yer tutacağını gösterdi.

İkilinin arasındaki gizemli bağ ve geçmişten gelen aşk, A.B.İ. dizisinin ikinci sezonuna yönelik beklentiyi daha da yükseltti.