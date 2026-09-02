A.B.İ. kadrosu daha da güçlendi! İki sürpriz isim belli oldu

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı A.B.İ., yeni sezonda hikâyesini genişletmeye hazırlanıyor. Dizinin kadrosuna katılan Saadet Işıl Aksoy ve Mustafa Üstündağ'ın canlandıracağı karakterler şimdiden merak konusu oldu.

Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy , dizide narin, zarif ve duygusal dünyasıyla öne çıkan Rüya karakterine hayat verecek. Yaşadığı ağır kayıplar ve düş kırıklıklarının ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan Rüya; saflığı, aşka olan sarsılmaz inancı ve çevresine saçtığı ışıkla hikâyeye farklı bir renk getirecek.

Ancak sevdiği insanlara duyduğu koşulsuz güven, zamanla onu hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya getirecek. Rüya'nın yaşadıklarıyla geçireceği büyük değişim, yeni sezonda izleyicinin merakla takip edeceği hikâyelerden biri olacak.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ, SARUHAN OLARAK GELİYOR

Usta oyuncu Mustafa Üstündağ ise dizide Saruhan karakterini canlandıracak. Hırsı, zekâsı ve güce olan tutkusuyla dikkat çeken Saruhan, geçmişte yaşadığı zorlukların ardından kendi imparatorluğunu kurmuş güçlü bir karakter olarak hikâyeye dahil olacak.

Soğukkanlı tavrı ve keskin zekâsıyla öne çıkan Saruhan'ın, Doğan ile yaşayacağı güç mücadelesi dizinin yeni sezonunda tansiyonu yükseltecek. Saruhan'ın karanlık geçmişi ve hedefleri, hikâyedeki dengelerin değişmesine yol açacak.