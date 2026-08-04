"Var Mısın Yok Musun" bir yarışmadan fazlası: "Daha sahici sunabilecek ikinci bir isim yok"

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan "Var Mısın Yok Musun", yalnızca yarışmasıyla değil yarışmacıların yaşam hikâyeleriyle de izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Her bölümde gerçek hayatın farklı kesitlerini buluşturan program, drama ve yarışmayı bir araya getirirken sosyologlar ile psikologlar için de dikkat çekici bir gözlem alanı sunuyor.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan "Var Mısın Yok Musun", kısa sürede yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da bugünkü köşesinde yarışmanın başarısını değerlendirdi.

"BU YAZIN EKRAN ADRESİ BELLİ OLDU" Programın ilk bölümünün ardından "Bu yazın ekran adresi belli oldu" ifadelerini kullandığını hatırlatan Aytuğ, öngörüsünün kısa sürede gerçekleştiğini söyledi. SADECE YARIŞMACILAR DEĞİL HAYATLAR DA YARIŞIYOR Yarışmanın klasik bir bilgi ya da şans yarışmasının ötesine geçtiğini vurgulayan Aytuğ, asıl dikkat çeken unsurun yarışmacıların yaşam öyküleri olduğunu dile getirdi. Bu kadar emin ve iddialı bir öngörüde bulunmamın sebebi Var Mısın Yok Musun'un bir yarışmadan fazlası olmasıydı. Çünkü orada yarışmacılar değil, "yaşamlar" yarışıyordu. Kaynak: ATV

"SOSYOLOGLAR İÇİN ADETA BİR LABORATUVAR" Kendiliğinden oluşan drama örgüsüyle birlikte her yarışmacı kendi dizisinin başrol karakteri olarak izleyicinin karşısına çıkıyordu. Böylece o kuşakta dizi izlemeye alışkın seyirci, hem yarışma hem drama izleyip "eksiklik" hissetmiyordu. Ben sosyolog ve psikologların yerinde olsam bu "bedava laboratuvardan" sonuna kadar faydalanırdım. Çünkü yarışmacı profili adeta Türk toplumunu örnekleyen bir panel isabetliliğinde seçilmiş.