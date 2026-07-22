CANLI YAYIN

Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

atv ekranlarının fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'da 21 Temmuz akşamı Dilara Kaya fırtınası esti. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen bölümde, 425 bin TL'lik teklife "Varım" diyen Dilara, kendi kutusunu açtırınca hayatının şokunu yaşadı. İşte Türkiye'yi ekrana kilitleyen o dramatik sonun detayları…

Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti! 1

Televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", 22. bölümüyle izleyiciyi yine heyecanın doruklarına çıkardı. Sevilen sunucu Esra Erol'un doğal ve samimi sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan programa, bu hafta 26 yaşındaki Dilara Kaya konuk oldu. Müzisyen kimliği ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Dilara'nın yarışma maratonu, hem büyük bir umutla başladı hem de hafızalardan silinmeyecek bir finalle noktalandı.

Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti! 2

SANATÇI KİŞİLİĞİYLE STÜDYODA SEMPATİ TOPLADI

28 Ekim 1999 Zonguldak doğumlu olan Dilara Kaya, hayat hikayesiyle izleyenlerin kalbine dokundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan ve yan flüt konusundaki ustalığıyla bilinen genç yarışmacı, aynı zamanda bir içerik üreticisi ve oyuncu. Hayali, kazandığı ödülle mesleğine yatırım yapmak ve kendine bir ev almaktı. Ancak kaderin Dilara için hazırladığı senaryo, yazdığı skeçlerden çok daha heyecan vericiydi.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA NEFESLER TUTULDU! 425 BİN TL'Yİ ALDI AMA KUTUSUNDAKİ ŞOKE ETTİ
Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti! 3

KIRMIZI KUTULAR ART ARDA GELDİ AMA…

Yarışmaya ilk turda mavi kutu bularak iyi bir başlangıç yapan Dilara Kaya, kısa süre içinde büyük bir şanssızlık yaşadı. Üst üste açtırdığı kutulardan 2 milyon ve 5 milyon TL çıkınca stüdyoda buz kesti. Moralini bozmayan Dilara, ikinci turda da diğer 5 milyonluk kutuyu açtırınca gözyaşlarına hakim olamadı. Ancak 1 TL ve 25 TL'lik mavi kutuları bulmasıyla stüdyoda bayram havası esti ve yarışmacı "devam" kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti! 4

RİSK ALDI, TEKLİFLERİ REDDETTİ

Yarışmanın ilerleyen turlarında adeta bir satranç maçı yaşandı. Bankanın 87 bin TL ve 177 bin TL'lik tekliflerini tereddüt etmeden reddeden Dilara, 5. turda yakaladığı "mavi rüzgarı" ile moral depoladı.

Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti! 5

10 TL ve 50 TL gibi küçük rakamları bulan yarışmacıya bankanın teklifi bir anda 345 bin TL'ye kadar yükseldi. Hedefi büyük olan Dilara Kaya, bu teklife de "Yokum" diyerek risk almaya devam etti.

Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti! 6

650 BİN TL'Yİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ!

turda 10 numaralı kutudan 500 bin TL çıkmasına rağmen, bankadan gelen 650 bin TL'lik dev teklifi reddeden Dilara, ekran başındakileri hayrete düşürdü. Ancak 7. turda açılan 3 milyon TL'lik kutu, tüm stratejiyi altüst etti. Elinde kalan son seçenekleri değerlendiren Dilara, bankanın sunduğu son teklif olan 425 bin TL'yi uzun bir kararsızlığın ardından kabul etti.

Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti! 7

KUTUSUNDAN ÇIKAN RAKAM ŞOKE ETTİ

Anlaşmayı imzaladıktan sonra Esra Erol'un "Peki ya kutuna gitseydin ne çıkacaktı?" sorusuyla stüdyoda nefesler tutuldu. Dilara Kaya'nın önünde duran kutu açıldığında ise tam anlamıyla bir yıkım yaşandı. Dilara'nın kutusundan 1 Milyon TL çıktı!

Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti! 8

Kazandığı 425 bin TL'ye rağmen, 575 bin TL'lik kaybın üzüntüsüyle stüdyodan buruk bir şekilde ayrılan Dilara Kaya, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasına girdi.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin