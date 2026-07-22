Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol bile inanamadı! Kutusunu açınca stüdyo buz kesti!

atv ekranlarının fenomen yarışması Var Mısın Yok Musun'da 21 Temmuz akşamı Dilara Kaya fırtınası esti. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen bölümde, 425 bin TL'lik teklife "Varım" diyen Dilara, kendi kutusunu açtırınca hayatının şokunu yaşadı. İşte Türkiye'yi ekrana kilitleyen o dramatik sonun detayları…

Televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", 22. bölümüyle izleyiciyi yine heyecanın doruklarına çıkardı. Sevilen sunucu Esra Erol'un doğal ve samimi sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan programa, bu hafta 26 yaşındaki Dilara Kaya konuk oldu. Müzisyen kimliği ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Dilara'nın yarışma maratonu, hem büyük bir umutla başladı hem de hafızalardan silinmeyecek bir finalle noktalandı.

SANATÇI KİŞİLİĞİYLE STÜDYODA SEMPATİ TOPLADI 28 Ekim 1999 Zonguldak doğumlu olan Dilara Kaya, hayat hikayesiyle izleyenlerin kalbine dokundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan ve yan flüt konusundaki ustalığıyla bilinen genç yarışmacı, aynı zamanda bir içerik üreticisi ve oyuncu. Hayali, kazandığı ödülle mesleğine yatırım yapmak ve kendine bir ev almaktı. Ancak kaderin Dilara için hazırladığı senaryo, yazdığı skeçlerden çok daha heyecan vericiydi. VAR MISIN YOK MUSUN'DA NEFESLER TUTULDU! 425 BİN TL'Yİ ALDI AMA KUTUSUNDAKİ ŞOKE ETTİ

KIRMIZI KUTULAR ART ARDA GELDİ AMA… Yarışmaya ilk turda mavi kutu bularak iyi bir başlangıç yapan Dilara Kaya, kısa süre içinde büyük bir şanssızlık yaşadı. Üst üste açtırdığı kutulardan 2 milyon ve 5 milyon TL çıkınca stüdyoda buz kesti. Moralini bozmayan Dilara, ikinci turda da diğer 5 milyonluk kutuyu açtırınca gözyaşlarına hakim olamadı. Ancak 1 TL ve 25 TL'lik mavi kutuları bulmasıyla stüdyoda bayram havası esti ve yarışmacı "devam" kararı aldı.

RİSK ALDI, TEKLİFLERİ REDDETTİ Yarışmanın ilerleyen turlarında adeta bir satranç maçı yaşandı. Bankanın 87 bin TL ve 177 bin TL'lik tekliflerini tereddüt etmeden reddeden Dilara, 5. turda yakaladığı "mavi rüzgarı" ile moral depoladı.