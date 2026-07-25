Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı
Sosyal medyada gündem olan "Küçük Sen / Şimdiki Sen" akımına ünlü isimler de katıldı. Esra Erol, Buse Terim, Bergüzar Korel ve Seray Sever'in çocukluk fotoğraflarını güncel kareleriyle yan yana paylaştığı gönderiler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Mini You / You Now (Küçük Sen / Şimdiki Sen)" akımı, ünlü isimlerin de katılımıyla gündem oldu.
Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını güncel kareleriyle yan yana paylaşan birçok ünlü isim, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
BERGÜZAR KOREL'DEN NOSTALJİK KARE
Oyuncu Bergüzar Korel, çocukluk yıllarında neşeyle poz verdiği renkli bir fotoğrafını bugünkü karesiyle bir araya getirdi.
ESRA EROL ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sunucu Esra Erol da akıma katılan isimler arasında yer aldı. Çocukluk yıllarına ait samimi bir fotoğrafını paylaşan Erol, gönderisinde Sezen Aksu'nun "Kiraz Mevsimi" şarkısını kullandı.
SERAY SEVER'DEN KARDEŞİYLE NOSTALJİK PAYLAŞIM
Sunucu ve oyuncu Seray Sever ise çocukluk dönemine ait siyah-beyaz bir fotoğrafını kardeşi Soner Sever ile birlikte çekildiği kareyle paylaştı. Nostaljik paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.
YASEMİN ŞEFKATLİ'NİN ÇOCUKLUK HALİ BEĞENİ TOPLADI
Yasemin Şefkatli de akıma katılan isimlerden biri oldu. Sarı saçlarıyla verdiği çocukluk pozu, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.