Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı

Sosyal medyada gündem olan "Küçük Sen / Şimdiki Sen" akımına ünlü isimler de katıldı. Esra Erol, Buse Terim, Bergüzar Korel ve Seray Sever'in çocukluk fotoğraflarını güncel kareleriyle yan yana paylaştığı gönderiler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Mini You / You Now (Küçük Sen / Şimdiki Sen)" akımı, ünlü isimlerin de katılımıyla gündem oldu. Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını güncel kareleriyle yan yana paylaşan birçok ünlü isim, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

BERGÜZAR KOREL'DEN NOSTALJİK KARE Oyuncu Bergüzar Korel, çocukluk yıllarında neşeyle poz verdiği renkli bir fotoğrafını bugünkü karesiyle bir araya getirdi.

ESRA EROL ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI Sunucu Esra Erol da akıma katılan isimler arasında yer aldı. Çocukluk yıllarına ait samimi bir fotoğrafını paylaşan Erol, gönderisinde Sezen Aksu'nun "Kiraz Mevsimi" şarkısını kullandı.

SERAY SEVER'DEN KARDEŞİYLE NOSTALJİK PAYLAŞIM Sunucu ve oyuncu Seray Sever ise çocukluk dönemine ait siyah-beyaz bir fotoğrafını kardeşi Soner Sever ile birlikte çekildiği kareyle paylaştı. Nostaljik paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.