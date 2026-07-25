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Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyada gündem olan "Küçük Sen / Şimdiki Sen" akımına ünlü isimler de katıldı. Esra Erol, Buse Terim, Bergüzar Korel ve Seray Sever'in çocukluk fotoğraflarını güncel kareleriyle yan yana paylaştığı gönderiler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı 1

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Mini You / You Now (Küçük Sen / Şimdiki Sen)" akımı, ünlü isimlerin de katılımıyla gündem oldu.

Çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını güncel kareleriyle yan yana paylaşan birçok ünlü isim, takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı 2

BERGÜZAR KOREL'DEN NOSTALJİK KARE

Oyuncu Bergüzar Korel, çocukluk yıllarında neşeyle poz verdiği renkli bir fotoğrafını bugünkü karesiyle bir araya getirdi.

Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı 3

ESRA EROL ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sunucu Esra Erol da akıma katılan isimler arasında yer aldı. Çocukluk yıllarına ait samimi bir fotoğrafını paylaşan Erol, gönderisinde Sezen Aksu'nun "Kiraz Mevsimi" şarkısını kullandı.

Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı 4

SERAY SEVER'DEN KARDEŞİYLE NOSTALJİK PAYLAŞIM

Sunucu ve oyuncu Seray Sever ise çocukluk dönemine ait siyah-beyaz bir fotoğrafını kardeşi Soner Sever ile birlikte çekildiği kareyle paylaştı. Nostaljik paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı 5

YASEMİN ŞEFKATLİ'NİN ÇOCUKLUK HALİ BEĞENİ TOPLADI

Yasemin Şefkatli de akıma katılan isimlerden biri oldu. Sarı saçlarıyla verdiği çocukluk pozu, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı 6

BUSE TERİM DE AKIMA KATILDI

Fatih Terim'in kızı Buse Terim de çocukluk fotoğrafını güncel karesiyle yan yana paylaşarak sosyal medya akımına katıldı. Terim'in paylaşımı da takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Esra Erol'dan Buse Terim'e nostalji rüzgarı 7

PELİN AKİL'DEN OKUL YILLARINA AİT KARE

Oyuncu Pelin Akil ise çocukluk fotoğrafıyla bugünkü halini alt alta koyarak hazırladığı paylaşımına Ezhel'in "Daima" şarkısını ekledi.

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