10 yıldır zirveden inmeyen ATV'den büyük başarı: Yaz akşamlarının vazgeçilmezi oldu
ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma başarısını Temmuz 2026'da da sürdürdü. Fifty5 Blue Temmuz 2026 verilerine göre kanal, Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde ayı birinci sırada tamamlayarak liderliğini korudu.
Türk televizyonculuğunda 32 yıldır hayata geçirdiği yapımlar, reyting rekortmeni dizileri, ilgiyle takip edilen programları ve yenilikçi yayın anlayışıyla öne çıkan ATV, Temmuz ayında da izleyicinin en çok tercih ettiği kanal oldu.
TEMMUZ AYINDA 2 KATEGORİDE LİDER
Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla izleyicinin ilk tercihi olmayı sürdüren ATV, Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde elde ettiği izlenme oranlarıyla Temmuz ayını lider tamamladı.
"DİZİ ATV'DE İZLENİR"
Kaliteden ödün vermeyen yayın anlayışıyla zirvedeki yerini koruyan ATV; ilgiyle takip edilen dizi Altı Üstü İstanbul, televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun, dünyanın en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, gündemin nabzını tutan ATV Ana Haber,ATV Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri ile gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmleriyle izleyicinin vazgeçilmez adresi oldu.
YAZ AKŞAMLARINDA DA EKRANLARIN ADRESİ
Milyonları ekran başına kilitleyen atv, güçlü yayın akışı, iddialı yapımları ve heyecan dolu programlarıyla yaz akşamlarının da vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.