10 yıldır zirveden inmeyen ATV'den büyük başarı: Yaz akşamlarının vazgeçilmezi oldu

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma başarısını Temmuz 2026'da da sürdürdü. Fifty5 Blue Temmuz 2026 verilerine göre kanal, Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde ayı birinci sırada tamamlayarak liderliğini korudu.

Türk televizyonculuğunda 32 yıldır hayata geçirdiği yapımlar, reyting rekortmeni dizileri, ilgiyle takip edilen programları ve yenilikçi yayın anlayışıyla öne çıkan ATV, Temmuz ayında da izleyicinin en çok tercih ettiği kanal oldu.

ATV Temmuz ayında 2 kategoride lider TEMMUZ AYINDA 2 KATEGORİDE LİDER Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla izleyicinin ilk tercihi olmayı sürdüren ATV, Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde elde ettiği izlenme oranlarıyla Temmuz ayını lider tamamladı.