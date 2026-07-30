Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Tuğçe Kaptan Karabul için nefes kesen anlar yaşandı. 5 milyon TL'lik kutunun erken açılmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, bankadan gelen 345 bin TL'lik teklifi kabul etti. Gecenin sonunda 20 numaralı kutusundan çıkan rakam ise herkesi şaşırttı.

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanın ve gerilimin bir arada yaşandığı bölümde günün yarışmacısı Karadeniz'den İstanbul'a gelen Tuğçe Kaptan Karabul oldu. Kendine has tarzı, enerjisi ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğçe, yarışmada büyük bir karar verdi.

YAYLALARDAN METROPOLE Trabzon'da dünyaya gelen Tuğçe Kaptan Karabul, çocukluk yıllarını yaylalarda geçirdiğini anlattı. Babasının çalışmak için yurt dışına gitmesi nedeniyle küçük yaşta baba özlemi yaşadığını belirten yarışmacı, hayat hikâyesiyle stüdyodaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Eşi Cemil ile evlendikten sonra 22 yaşında İstanbul'a taşındığını ifade eden Tuğçe, büyük şehir hayatına alışmanın kolay olmadığını dile getirdi. Karadeniz'deki yaşamından İstanbul'daki yeni düzenine uzanan hikâyesini anlatan yarışmacı, ailesi için mücadele etmek istediğini söyledi.

TUĞÇE 20 NUMARALI KUTUYLA YARIŞMAYA BAŞLADI 3 çocuk annesi olan Tuğçe Kaptan Karabul, yarışmaya borçlarını kapatmak ve çocuklarının geleceği için iyi bir kazanç elde etmek amacıyla katıldı. Yarışmacı, kendisine ait olan 20 numaralı kutuyla büyük ödül için mücadeleye başladı.