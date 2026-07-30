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Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Tuğçe Kaptan Karabul için nefes kesen anlar yaşandı. 5 milyon TL'lik kutunun erken açılmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, bankadan gelen 345 bin TL'lik teklifi kabul etti. Gecenin sonunda 20 numaralı kutusundan çıkan rakam ise herkesi şaşırttı.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 1

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanın ve gerilimin bir arada yaşandığı bölümde günün yarışmacısı Karadeniz'den İstanbul'a gelen Tuğçe Kaptan Karabul oldu. Kendine has tarzı, enerjisi ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğçe, yarışmada büyük bir karar verdi.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 2

YAYLALARDAN METROPOLE

Trabzon'da dünyaya gelen Tuğçe Kaptan Karabul, çocukluk yıllarını yaylalarda geçirdiğini anlattı. Babasının çalışmak için yurt dışına gitmesi nedeniyle küçük yaşta baba özlemi yaşadığını belirten yarışmacı, hayat hikâyesiyle stüdyodaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 3

Eşi Cemil ile evlendikten sonra 22 yaşında İstanbul'a taşındığını ifade eden Tuğçe, büyük şehir hayatına alışmanın kolay olmadığını dile getirdi. Karadeniz'deki yaşamından İstanbul'daki yeni düzenine uzanan hikâyesini anlatan yarışmacı, ailesi için mücadele etmek istediğini söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 4

TUĞÇE 20 NUMARALI KUTUYLA YARIŞMAYA BAŞLADI

3 çocuk annesi olan Tuğçe Kaptan Karabul, yarışmaya borçlarını kapatmak ve çocuklarının geleceği için iyi bir kazanç elde etmek amacıyla katıldı. Yarışmacı, kendisine ait olan 20 numaralı kutuyla büyük ödül için mücadeleye başladı.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 5

Yarışmanın ilk anlarından itibaren heyecan dolu dakikalar yaşandı. Tuğçe'nin açtığı ilk kutudan 5 milyon TL çıkması stüdyoda şaşkınlığa neden oldu. Büyük ödülün erken aşamada elenmesiyle yarışmacı da kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 6

Ardından açılan kutularda 500 bin TL ve 25 TL çıkmasıyla dengeler değişti. Üst üste kırmızı kutuların açılması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tuğçe, "Üst üste nasıl kırmızı kutuları buldum bilmiyorum" sözleriyle yaşadığı anları anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 7

AİLESİ STÜDYOYA GELİNCE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında Tuğçe Kaptan Karabul için sürpriz anlar yaşandı. Eşi ve çocuklarının stüdyoya gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan yarışmacı, ailesini karşısında görünce duygusal anlar yaşadı.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 8

Ailesinin desteğiyle yarışmaya devam eden Tuğçe, kalan kutular arasında en doğru kararı vermeye çalıştı. Para ağacındaki tablo netleşirken mavi tarafta 500 TL, kırmızı tarafta ise 750 bin TL ve 2 milyon TL kaldı.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 9

BANKADAN 345 BİN TL'LİK TEKLİF GELDİ

Yarışmanın kritik bölümünde banka tarafından Tuğçe Kaptan Karabul'a 345 bin TL'lik teklif geldi. Teklif karşısında kararsız kalan yarışmacı, ailesinin ve arkadaşlarının görüşlerini değerlendirdi.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 10

Tuğçe, yarışmaya devam etmek istediğini ancak çocuklarının geleceğini düşünerek verilen teklifi kabul etme kararı aldı. "Varım" diyen yarışmacı, 20 numaralı kutusunu bankaya sattı.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA TUĞÇE'NİN KUTUSUNDAN ÇIKAN RAKAM ŞAŞIRTTI

Bu kararın ardından stüdyoda büyük bir merak oluştu. Yarışmacının kutusunda daha yüksek bir miktar olup olmadığı, gecenin en çok merak edilen anlarından biri oldu.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 11

KUTUSUNDAN ÇIKAN RAKAM HERKESİ ŞAŞIRTTI

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde geri sayım başladı. Esra Erol tarafından açılan 20 numaralı kutudan 500 TL çıktı.

Kutudan çıkan rakamın açıklanmasıyla birlikte stüdyoda büyük sevinç yaşandı. Tuğçe Kaptan Karabul, bankadan aldığı 345 bin TL'lik teklifle yarışmadan ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun'da 345 bin TL'lik teklife "Varım" dedi! Kutusundan çıkan rakam şaşırttı 12

Böylece Tuğçe, kutusundan çıkan 500 TL ile karşılaştırıldığında 344 bin 500 TL kâr elde ederek Var Mısın Yok Musun macerasını tamamladı.

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