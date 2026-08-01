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Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 8. bölümüyle 3 Ağustos Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Emir'e kurulan tuzak büyük bir hesaplaşmayı başlatırken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yenit bir boyut kazanıyor.

Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor 1

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, 8. bölümüyle 3 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. NTC Medya imzalı dizinin yeni bölümünde hem büyük hesaplaşmalar hem de duygusal gelişmeler dikkat çekecek.

Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor 2

EMİR VE NAZ'IN YAKINLAŞMASI YENİ BÖLÜME DAMGA VURACAK

8.BÖLÜM ÖZETİ

Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI
Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor 3

Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.

Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor 4

Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır.

Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor 5

Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ise sonu ağır sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyuna dönüşür.

Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor 6

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul sınırları aşıyor! ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SINIRLARI AŞIYOR!
Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor 7

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk)

Bir hayalin peşinden zirveye BİR HAYALİN PEŞİNDEN ZİRVEYE
Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor 8

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

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