Altı Üstü İstanbul'da sırlar ortaya çıkıyor, Emir ve Naz yakınlaşıyor

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 8. bölümüyle 3 Ağustos Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Emir'e kurulan tuzak büyük bir hesaplaşmayı başlatırken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yenit bir boyut kazanıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, 8. bölümüyle 3 Ağustos Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. NTC Medya imzalı dizinin yeni bölümünde hem büyük hesaplaşmalar hem de duygusal gelişmeler dikkat çekecek.

EMİR VE NAZ'IN YAKINLAŞMASI YENİ BÖLÜME DAMGA VURACAK 8.BÖLÜM ÖZETİ Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI

Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.

Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır.