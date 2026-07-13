Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı
ATV ekranlarının yıllardır takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymaya bilgi yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de 12 Temmuz akşamı 500 bin TL değerindeki sorunun kilidi açıldı. Genç yarışmacı Ömer Faruk Bal, büyük ödüllü soruda risk alarak geceye damgasını vururken aldığı kararla herkesi şaşkına çevirdi. İşte Milyoner'de yaşanan heyecan dolu o anlar...
ATV'nin yıllardır eğlendirirken para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 12 Temmuz 2026 Pazar akşamı seyirciyi ekrana kilitleyen anlar yaşandı.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada bu hafta üniversite öğrencisi Ömer Faruk Bal, başarılı performansıyla dikkat çekti.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Faruk Bal, yarışmaya hızlı başlarken kendinden emin tavırlarıyla ilgi odağı oldu.
500 BİN TL'LİK SORUNUN KİLİDİNİ AÇTI
Genç yarışmacı Milyoner'de ilk barajı rahatlıkla geçerken, yarışmanın en kritik noktası olan 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Bal, büyük ödüle adım adım yaklaşmayı başarırken aldığı riskle geceye damgasını vurdu.
İŞTE 500 BİN TL'LİK O SORU
"Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak hangi yıl değiştirmiştir?" sorusunda şıklar arasında;
a- 2016
b- 2019
c- 2022
d- 2025 yer aldı.
JOKER HAKKI KALMADI
Yarışmacı, 500 bin TL değerindeki 11. soruda oldukça zor anlar yaşarken, şıklar arasında uzun süre düşünmesine rağmen ani bir karar vererek soruyu yanıtladı.