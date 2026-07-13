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Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının yıllardır takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymaya bilgi yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de 12 Temmuz akşamı 500 bin TL değerindeki sorunun kilidi açıldı. Genç yarışmacı Ömer Faruk Bal, büyük ödüllü soruda risk alarak geceye damgasını vururken aldığı kararla herkesi şaşkına çevirdi. İşte Milyoner'de yaşanan heyecan dolu o anlar...

Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 1

ATV'nin yıllardır eğlendirirken para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 12 Temmuz 2026 Pazar akşamı seyirciyi ekrana kilitleyen anlar yaşandı.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada bu hafta üniversite öğrencisi Ömer Faruk Bal, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 2

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Faruk Bal, yarışmaya hızlı başlarken kendinden emin tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

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Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 3

500 BİN TL'LİK SORUNUN KİLİDİNİ AÇTI


Genç yarışmacı Milyoner'de ilk barajı rahatlıkla geçerken, yarışmanın en kritik noktası olan 500 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Bal, büyük ödüle adım adım yaklaşmayı başarırken aldığı riskle geceye damgasını vurdu.

Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 4

İŞTE 500 BİN TL'LİK O SORU

"Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak hangi yıl değiştirmiştir?" sorusunda şıklar arasında;

a- 2016
b- 2019
c- 2022
d- 2025 yer aldı.

Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 5

JOKER HAKKI KALMADI


Yarışmacı, 500 bin TL değerindeki 11. soruda oldukça zor anlar yaşarken, şıklar arasında uzun süre düşünmesine rağmen ani bir karar vererek soruyu yanıtladı.

Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 6

Bal, büyük ödüle giden yolda tüm jokerlerini daha önce kullanması nedeniyle kritik soruda d şıkkı 2025 yanıtını verdi.

MİLYONER'DE 500 BİN TL HEYECANI! ANİ KARARLA HAYALLERİ YIKILDI
Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 7

RİSKE GİRDİĞİNE PİŞMAN OLDU

Sözlerine 'Riske gireceğim. Umarım ailem bana kızmaz' diyen yarışmacı ani bir karar alarak yarışmadan çekilmekten son anda vazgeçerek soruyu yanıtladı. D şıkkı 2025 cevabını veren Bal, 500 bin TL'lik soruya yanlış cevap vermesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 8

DOĞRU YANIT C ŞIKKI


Kim Milyoner Olmak İster'in 11. sorusunda "Turkey" kelimesinin "Türkiye" olarak değiştirildiği sene 2022 yılıdır. Yani doğru cevap c şıkkı olacaktı.

Milyoner'de kader anı! 500 bin TL'lik soruda büyük risk: Ani kararla hayalleri yıkıldı 9

50 BİN TL İLE MİLYONER'E VEDA ETTİ

Genç yarışmacı doğru yanıtı görmesiyle büyük bir üzüntü yaşarken yarışmaya 50 bin TL ödülle veda etti.

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