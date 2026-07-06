Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi

ATV'nin yıllardır sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 05 Temmuz akşamında da izleyicisine unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen yarışmada bu hafta yarışmacı Yusuf Onat Tali 500 bin TL değerindeki 11. sorunun kilidini açmayı başardı. Yarışmacı karşısına çıkan coğrafya sorusunda zor anlar yaşarken riske girmeyerek 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

ATV ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen hem eğlendirirken hem de öğreten bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 05 Temmuz 2026 Pazar akşamında da birbirinden ilginç sorularıyla yine damga vurdu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner'de bu hafta yarışmacı Yusuf Onat Tali 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmaya hak kazandı.

Tekirdağ'dan 5 yıl önce eğitimi için İstanbul'a gelen 19 yaşındaki yarışmacı, özel bir kolejde tam bursu olarak eğitim aldığını ve yarışmaya büyük ödülü almak için katıldığını belirtti.

BARAJI GEÇEREK BÜYÜK ÖDÜLE ADIM ADIM YAKLAŞTI

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 19 yaşındaki Yusuf Onat Tali, baraj sorusunu hızla geçerken başarılı performansıyla büyük ilgi gördü. Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaşarak 500 bin TL değerindeki 11. soruyu görmeye hak kazandı.

10. SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI Yarışmacı Yusuf Onat Tali, Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kilidini açtı.