CANLI YAYIN

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV'nin yıllardır sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 05 Temmuz akşamında da izleyicisine unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen yarışmada bu hafta yarışmacı Yusuf Onat Tali 500 bin TL değerindeki 11. sorunun kilidini açmayı başardı. Yarışmacı karşısına çıkan coğrafya sorusunda zor anlar yaşarken riske girmeyerek 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 1

ATV ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen hem eğlendirirken hem de öğreten bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 05 Temmuz 2026 Pazar akşamında da birbirinden ilginç sorularıyla yine damga vurdu.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner'de bu hafta yarışmacı Yusuf Onat Tali 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmaya hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 2

Tekirdağ'dan 5 yıl önce eğitimi için İstanbul'a gelen 19 yaşındaki yarışmacı, özel bir kolejde tam bursu olarak eğitim aldığını ve yarışmaya büyük ödülü almak için katıldığını belirtti.

Ahaber
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 3

BARAJI GEÇEREK BÜYÜK ÖDÜLE ADIM ADIM YAKLAŞTI


Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 19 yaşındaki Yusuf Onat Tali, baraj sorusunu hızla geçerken başarılı performansıyla büyük ilgi gördü. Yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar ulaşarak 500 bin TL değerindeki 11. soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 4

10. SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı Yusuf Onat Tali, Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kilidini açtı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 5

Kim Milyoner Olmak İster'in 10. sorusunda "Göz çukurunun orta ön kısmında yer alan ince ve ufak kemiğe verilen ad hangisidir?" yer aldı.

Şıklar arasında;

a- Nazar kemiği
b- Gözyaşı kemiği
c- Torba kemiği
d- Pense kemiği

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 6

Genç yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10. soruda sağlık bilgisine güvenmesine rağmen yarışmada çift cevap joker hakkını kullanmayı tercih etti.

Tali'nin verdiği b- Gözyaşı kemiği yanıtı doğru cevap olurken, 500 bin TL değerindeki 11. soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 7

İŞTE 500 BİN TL DEĞERİNDEKİ O SORU


19 yaşındaki yarışmacı, 11. soru olan "Güneybatı Avustralya'daki Kral George Körfezi'nden Prenses Kraliyet Limanı'na girişi sağlayan kanalın adı nedir? " sorusunda zor anlar yaşadı.


Şıklar arasında;

a- Churchill Kanalı
b- Hitler Kanalı
c- Edward Kanalı
d- Atatürk Kanalı yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 8

YANITI BULMAKTA OLDUKÇA ZORLANDI


Tali, 500 bin TL'yi kaybetmemek ve doğru yanıtı bulmak için uzun süre düşünürken, şıklar arasında karar vermekte epey zorlandı. Genç yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'den çekilme kararı alırken doğru yanıtı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 500 BİN TL RÜZGARI! DOĞRU YANIT ŞAŞIRTTI
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 9

DOĞRU YANIT HERKESİ ŞAŞIRTTI


Milyoner'in 11. sorusunda doğru yanıt d- Atatürk Kanalı olurken, yarışmacı Tali başta olmak üzere stüdyodakiler de büyük şaşkınlık yaşadı. 19 yaşındaki yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e 300 bin TL ödülle veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! 500 bin TL'lik soruda riske girmedi 10
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin