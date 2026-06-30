Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti
Bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yıllar sonra Esra Erol'un sunumuyla yeniden ATV ekranlarına dönerken, heyecan dolu anlarıyla seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada 13. bölümünde 6. kuvvetinin güçlü olmasıyla nam salan Özgür Aksu günün yarışmacısı oldu. Büyük ödül için kıyasıya mücadele veren Özgür, gecenin sonunda bankadan gelen 830 bin TL'yi reddederek kutusuna gitti ve çıkan rakamla herkes büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacı 5 TL ile Var Mısın Yok Musun'a veda etti.
Türk televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun yeni formatıyla yıllar sonra ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 13. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken günün yarışmacısı Özgür Aksu oldu.
Yarışma boyunca son derece başarılı bir performans sergileyen Özgür Aksu, kutular açıldıkça düşük tutarlı ödülleri eleyerek büyük ikramiyeleri oyunda tutmayı başardı.
SON 4 KUTUDA TABLO ÖZGÜR'ÜN LEHİNEYDİ
Yarışmada kritik viraja girildiğinde geriye sadece dört kutu kalmıştı. Masada ise 5 TL, 5 bin TL, 500 bin TL ve 5 milyon TL değerindeki ödüller bulunuyordu.
Bu tablo, yarışmacı açısından oldukça avantajlı bir dağılım olarak değerlendirildi. Çünkü oyunda bulunan dört ödülün ikisi yüksek tutarlı ikramiyelerden oluşuyordu. Özellikle yarışmanın en büyük ödülü olan 5 milyon TL hâlâ açılmamış kutular arasında yer alıyordu.
BANKADAN TAM 830 BİN TL'LİK TEKLİF GELDİ
Riskin arttığı bu bölümde banka, yarışmacıya şimdiye kadarki en yüksek tekliflerinden birini sundu. Özgür'e tam 830 bin TL teklif edildi.
Teklif açıklandığı anda stüdyoda büyük heyecan yaşanırken, birçok kişi yarışmacının bu rakamı kabul edeceğini düşündü. Çünkü 830 bin TL, yarışmacının hiçbir risk almadan kazanabileceği garanti bir ödüldü.
Ancak Özgür, uzun süre düşündükten sonra herkesi şaşırtan bir karar verdi. "Devam" diyerek büyük risk aldı.
Özgür, bankanın 830 bin TL'lik teklifini reddederek yarışmaya devam etme kararı aldı.
Bu kararın ardından stüdyoda büyük bir sessizlik oluşurken, izleyiciler de nefeslerini tuttu. Yarışmacı, kutusunda 5 milyon TL olduğuna inanarak risk almayı tercih etti.