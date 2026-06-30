Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti

Türk televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun yeni formatıyla yıllar sonra ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 13. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken günün yarışmacısı Özgür Aksu oldu.

SON 4 KUTUDA TABLO ÖZGÜR'ÜN LEHİNEYDİ

Yarışmada kritik viraja girildiğinde geriye sadece dört kutu kalmıştı. Masada ise 5 TL, 5 bin TL, 500 bin TL ve 5 milyon TL değerindeki ödüller bulunuyordu.

Bu tablo, yarışmacı açısından oldukça avantajlı bir dağılım olarak değerlendirildi. Çünkü oyunda bulunan dört ödülün ikisi yüksek tutarlı ikramiyelerden oluşuyordu. Özellikle yarışmanın en büyük ödülü olan 5 milyon TL hâlâ açılmamış kutular arasında yer alıyordu.