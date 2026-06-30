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Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti

Bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun, yıllar sonra Esra Erol'un sunumuyla yeniden ATV ekranlarına dönerken, heyecan dolu anlarıyla seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada 13. bölümünde 6. kuvvetinin güçlü olmasıyla nam salan Özgür Aksu günün yarışmacısı oldu. Büyük ödül için kıyasıya mücadele veren Özgür, gecenin sonunda bankadan gelen 830 bin TL'yi reddederek kutusuna gitti ve çıkan rakamla herkes büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacı 5 TL ile Var Mısın Yok Musun'a veda etti.

Türk televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun yeni formatıyla yıllar sonra ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun, 13. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlerken günün yarışmacısı Özgür Aksu oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK RİSK

Yarışma boyunca son derece başarılı bir performans sergileyen Özgür Aksu, kutular açıldıkça düşük tutarlı ödülleri eleyerek büyük ikramiyeleri oyunda tutmayı başardı.

Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti - 1

SON 4 KUTUDA TABLO ÖZGÜR'ÜN LEHİNEYDİ

Yarışmada kritik viraja girildiğinde geriye sadece dört kutu kalmıştı. Masada ise 5 TL, 5 bin TL, 500 bin TL ve 5 milyon TL değerindeki ödüller bulunuyordu.

Bu tablo, yarışmacı açısından oldukça avantajlı bir dağılım olarak değerlendirildi. Çünkü oyunda bulunan dört ödülün ikisi yüksek tutarlı ikramiyelerden oluşuyordu. Özellikle yarışmanın en büyük ödülü olan 5 milyon TL hâlâ açılmamış kutular arasında yer alıyordu.

Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti - 2

BANKADAN TAM 830 BİN TL'LİK TEKLİF GELDİ

Riskin arttığı bu bölümde banka, yarışmacıya şimdiye kadarki en yüksek tekliflerinden birini sundu. Özgür'e tam 830 bin TL teklif edildi.

Teklif açıklandığı anda stüdyoda büyük heyecan yaşanırken, birçok kişi yarışmacının bu rakamı kabul edeceğini düşündü. Çünkü 830 bin TL, yarışmacının hiçbir risk almadan kazanabileceği garanti bir ödüldü.

Ancak Özgür, uzun süre düşündükten sonra herkesi şaşırtan bir karar verdi. "Devam" diyerek büyük risk aldı.

Özgür, bankanın 830 bin TL'lik teklifini reddederek yarışmaya devam etme kararı aldı.

Bu kararın ardından stüdyoda büyük bir sessizlik oluşurken, izleyiciler de nefeslerini tuttu. Yarışmacı, kutusunda 5 milyon TL olduğuna inanarak risk almayı tercih etti.

Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti - 3

İLK KUTUDA 500 BİN TL ÇIKTI

Teklifin reddedilmesinin ardından ilk kutu açıldı. Açılan kutudan 500 bin TL çıktı. Bu sonuç, yarışmacının elindeki avantajı önemli ölçüde azalttı. Buna rağmen oyunda hâlâ 5 milyon TL bulunuyordu ve umutlar tamamen tükenmiş değildi.

İkinci kutu umutları da bitirdi. Ardından ikinci kutu açıldı. Bu kez kutudan yarışmanın en büyük ödülü olan 5 milyon TL çıktı.

Stüdyoda büyük şaşkınlık yaşanırken, Özgür de büyük hayal kırıklığı yaşadı. Böylece yarışmadaki en yüksek iki ödül de oyundan çıkmış oldu.

Geriye ise yalnızca 5 TL ile 5 bin TL değerindeki iki kutu kaldı.

Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti - 4

BANKANIN SON TEKLİFİ SADECE 2 BİN TL OLDU

Büyük ödüllerin elenmesinin ardından banka yeniden teklif yaptı.

Ancak bu kez teklif, önceki rakamın çok uzağındaydı.Banka, Özgür'e yalnızca 2 bin TL önerdi. Yarışmacı ise bu teklifi de kabul etmedi. Son kararı kendi kutusunun belirlemesini isteyen Özgür, yarışmaya devam etmeyi seçti.

Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz anlar! Bankanın teklifinin reddetti kutusundan çıkan rakam şoke etti - 5

KUTUSUNDAN SADECE 5 TL ÇIKTI

Büyük heyecanın ardından sıra Özgür'ün kutusunu açmaya geldi. Kutudan çıkan rakam ise yalnızca 5 TL oldu.

Böylece yarışmacı, önce 830 bin TL'lik garanti teklifi reddetti, ardından bankanın 2 bin TL teklifini de kabul etmeyerek yarışmayı 5 TL ile tamamladı. Diğer kutuda ise 5 bin TL bulunuyordu. Genç yarışmacı Var Mısın Yok Musun'a 5 TL ile veda etti.

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