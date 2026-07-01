atv Haziran ayını birincilikle bitirdi: Sabah ayrı, akşam ayrı, sonuç hep aynı!

32 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

HAZİRAN AYINDA 2 KATEGORİDE BİRİNCİ

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Haziran ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

DİZİ ATV'DE İZLENİR!

atv'nin bu başarısında, sabah kuşağından ana habere, yarışmalardan gündüz kuşağına kadar uzanan geniş ve kaliteli yapım yelpazesi büyük rol oynuyor.

Gündüz Kuşağının Vazgeçilmezleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Nursel ile Mutfak Bahane milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Haberin Adresi: atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri ve atv'de Hafta Sonu, gündemin nabzını tutarak izleyiciye tarafsız ve hızlı bilgi sunuyor.

Sabah kuşağının en çok izlenen programlarından biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert