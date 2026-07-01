atv Haziran ayını birincilikle bitirdi: Sabah ayrı, akşam ayrı, sonuç hep aynı!
atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 10 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'nın Haziran 2026 verilerine göre atv, Tüm Gün–Tüm Kişiler ve Tüm Gün–20+ABC1 kategorilerinde ayı birinci tamamlayarak Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olmayı sürdürdü.
Türk televizyon dünyasının lideri atv, istikrarlı başarısını Haziran ayında da sürdürdü.
32 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.
HAZİRAN AYINDA 2 KATEGORİDE BİRİNCİ
Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Haziran ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.
DİZİ ATV'DE İZLENİR!
atv'nin bu başarısında, sabah kuşağından ana habere, yarışmalardan gündüz kuşağına kadar uzanan geniş ve kaliteli yapım yelpazesi büyük rol oynuyor.
Gündüz Kuşağının Vazgeçilmezleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Nursel ile Mutfak Bahane milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Haberin Adresi: atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri ve atv'de Hafta Sonu, gündemin nabzını tutarak izleyiciye tarafsız ve hızlı bilgi sunuyor.
Yarışma ve Kültür: Dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, klasikleşen Var Mısın Yok Musun ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sohbet programları, geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Dram ve Sinema: atv'nin zirvedeki yerini korumasında; sevilen yapımların kamera arkasını ve özel detaylarını izleyiciyle buluşturan Dizi TV, İstanbul'un farklı hayat hikayelerini başarılı bir kurguyla ekrana taşıyan yeni dizi Altı Üstü İstanbul ve gişe rekortmeni yerli-yabancı filmler büyük rol oynadı.
Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.