Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun? Haftalık heyecan fırtınası: Ödül 5 milyon TL

Yarışmacıların yalnızca şansına değil, doğru hamlelerine ve soğukkanlı kararlarına da güvenmek zorunda olduğu program, yenilenen konsepti ve büyük ödülüyle her salı, çarşamba ve perşembe atv ekranlarında heyecan dolu anlar yaşatıyor.

ŞANS KADAR STRATEJİ DE BELİRLEYİCİ

BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON LİRA

Heyecanın, adaletin ve risk almanın doruk noktaya ulaşacağı "Var Mısın Yok Musun"da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve farklı hikayelere sahip 22 yarışmacı bir araya geliyor.

Yarışmacılar, hayallerini gerçekleştirmek ve tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanabilmek için gizemli bankaya karşı büyük bir psikolojik savaş veriyor.

STÜDYODA VE EKRAN BAŞINDA HEYECAN FIRTINASI

Her turun sonunda açılan kutularla birlikte dengeler değişirken, banka yarışmacıların önünde duran kutuyu satın alabilmek için nakit tekliflerde bulunuyor.

Kırmızı ve mavi kutular birer birer eksildikçe yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor, stüdyoda ve ekran başında heyecan fırtınası esiyor.