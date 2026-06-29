Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun? Haftalık heyecan fırtınası: Ödül 5 milyon TL
"Var Mısın Yok Musun" atv ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Televizyon tarihine damga vuran yarışma, Esra Erol'un sunumuyla yenilenen konsepti ve 5 milyon liralık büyük ödülüyle ekranlara döndü. Büyük heyecan Esra Erol'un sunumuyla salı, çarşamba ve perşembe akşamları evlere konuk olacak.
"Var Mısın Yok Musun" efsanesi atv ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı, sevilen sunucu Esra Erol'un sunumuyla yeni sezonunda izleyicilerin karşısına çıkıyor.
ŞANS KADAR STRATEJİ DE BELİRLEYİCİ
Yarışmacıların yalnızca şansına değil, doğru hamlelerine ve soğukkanlı kararlarına da güvenmek zorunda olduğu program, yenilenen konsepti ve büyük ödülüyle her salı, çarşamba ve perşembe atv ekranlarında heyecan dolu anlar yaşatıyor.
BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON LİRA
Heyecanın, adaletin ve risk almanın doruk noktaya ulaşacağı "Var Mısın Yok Musun"da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve farklı hikayelere sahip 22 yarışmacı bir araya geliyor.
Yarışmacılar, hayallerini gerçekleştirmek ve tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanabilmek için gizemli bankaya karşı büyük bir psikolojik savaş veriyor.
STÜDYODA VE EKRAN BAŞINDA HEYECAN FIRTINASI
Her turun sonunda açılan kutularla birlikte dengeler değişirken, banka yarışmacıların önünde duran kutuyu satın alabilmek için nakit tekliflerde bulunuyor.
Kırmızı ve mavi kutular birer birer eksildikçe yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor, stüdyoda ve ekran başında heyecan fırtınası esiyor.
HAFTADA ÜÇ GÜN KESİNTİSİZ EĞLENCE
"Var Mısın Yok Musun", haftanın üç günü boyunca izleyiciyle buluşuyor. Sevilen yarışma programı; 13. bölümüyle salı, 14. bölümüyle çarşamba ve 15. bölümüyle perşembe akşamları atv ekranlarındaki yerini alacak.
Yayın Günleri: 30 Haziran salı, 1 Temmuz çarşamba ve 2 Temmuz perşembe
Yayın Saati: 20.00