CANLI YAYIN

Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'tan VAR tadında analiz: "Altı üstü penaltı"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'tan VAR tadında analiz: "Altı üstü penaltı"

atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", sadece hikayesiyle değil, gerçekçiliği aratmayan futbol sahneleriyle de dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde, iki arkadaş grubu arasında yaşanan tartışmalı pozisyon, Türk futbolunun efsane hakemleri Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus tarafından mercek altına alındı.

atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", bu kez nefes kesen futbol sahneleriyle gündeme geldi.

Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'tan VAR tadında analiz: "Altı üstü penaltı" - 1

AHMET ÇAKAR VE FIRAT AYDINUS'TAN "VAR" TADINDA ANALİZ

Dizide iki arkadaş grubunun kıyasıya mücadele ettiği maçta yaşanan tartışmalı pozisyon, Türk futbolunun efsane hakemleri Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus tarafından Libero TV'de mercek altına alındı.

Pozisyonu adeta gerçek bir derbi maçı inceler gibi saniye saniye değerlendiren ikili, VAR odasındaymışçasına yorumlarda bulundu.

Ahmet Çakar VAR monitörünün başına oturduAhmet Çakar VAR monitörünün başına oturdu

Yeni diziyi yakından takip ettiğini belirten Fırat Aydınus, pozisyondaki kontrolsüz müdahaleye dikkat çekerek kararını "Altı Üstü penaltı!" sözleriyle açıkladı. Ahmet Çakar da Aydınus'a destek vererek pozisyonun tartışmasız bir penaltı olduğunu söyledi.

Sınıf çatışmalarını, dostluğu ve futbol tutkusunu ekrana taşıyan "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra gerçekçiliğiyle öne çıkan futbol sahneleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAKİ FAUL POZİSYONUNU YORUMLADILAR

Efsane hakemlerin yorumlarını izlemek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ahmet Çakar

Fırat Aydınus

Fırat AydınusFırat Aydınus

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir.

En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir.

Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'tan VAR tadında analiz: "Altı üstü penaltı" - 2

Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar.İlk karşılaşma sert geçer.

Naz ve Melek… Uzay ve Emir…

Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'tan VAR tadında analiz: "Altı üstü penaltı" - 3

Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini sarsacaktır.

Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir.Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır. Altı Üstü İstanbul, ikinci bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'tan VAR tadında analiz: "Altı üstü penaltı" - 4

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın