Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'tan VAR tadında analiz: "Altı üstü penaltı"

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir.

En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir.