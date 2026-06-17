Müge Anlı ATV canlı yayın izle: 17 Haziran 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu, Manisa Soma'daki evinden ayrılarak oyunda tanıştığı Ramazan Ökten'in yanına Adana'ya gitmişti. Evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkan Ramazan hakkında canlı yayında çeşitli ihbarlar gündeme gelirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da inceleme başlattığı açıklandı.

Program boyunca yapılan görüşmeler, gelen ihbarlar ve ailesinin çağrıları sonrası kararını değiştiren Ceyda, ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini açıkladı. Ceyda, "Ramazan benim için doğru insan değilmiş. Canlı yayında arkamda durmadı, sorumluluğu sürekli bana yükledi. Bir boşluk anında ona güvendim ama yanıldığımı anladım. Ailemin yanına dönmek benim için en doğru karar" dedi.

İstanbul Maltepe'de yaşayan 83 yaşındaki Osman Çakır'dan gelen acı haber ailesini yasa boğdu. Dün evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Osman Çakır için kızı Demet Hanım, Müge Anlı'ya başvurarak yardım istemişti. Programın ardından yapılan araştırmalarda Osman Çakır'ın İstanbulkart kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlar, yaşlı adamın Bostancı İskelesi'nden Adalar vapuruna bindiğini ortaya koydu. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu ise Osman Çakır'ın vapurdan denize düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Kübranur Beyaz, sosyal medya üzerinden tanıştığı Nurullah Bal tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu. Genç kadın, ilişkileri süresince Nurullah Bal'ın yönlendirmesiyle kredi çektiğini ve yaklaşık 600 bin TL maddi kayıp yaşadığını iddia etti.

İddiaların odağındaki Nurullah Bal ise yayına bağlanarak borç ilişkisini kabul etti ancak olayın tek taraflı olmadığını savundu. Nurullah, "Yanlışlıklar oldu ama her şey anlatıldığı gibi değil. Kendisi de bu süreçte bazı kararları kendi verdi" ifadelerini kullandı.Yayına bağlanan Nurullah'ın eski sevgilisi de benzer şekilde kendisinden para aldığını, ancak daha sonra geri ödediğini ifade etti. Eski sevgili, Nurullah'ın aynı dönemde birden fazla kişiyle görüştüğünü ve maddi destek talep ettiğini iddia etti.

Bursa'dan programa katılan 43 yaşındaki Aynur Barak, henüz 5 günlük bir bebekken 26 Nisan 1983 tarihinde Bursa Sırameşeler Yetiştirme Yurdu'nun kapısına bırakıldığını anlattı. Aynur Hanım, kendisini yetiştirme yurdunda görevli bir çiftin evlat edindiğini, ancak gerçek hikâyesini ilkokul yıllarında öğrendiğini söyledi. Aynur Barak'ın en önemli ipucu ise yurda bırakıldığı sırada bileğinde bulunan ve üzerinde "Fevziye Öner" yazan bileklik oldu. Bu ismin annesine mi yoksa kendisine mi ait olduğunu bilmediğini belirten Aynur Hanım, biyolojik ailesine ulaşabilmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.

25 Mayıs 2023 tarihinde Kayseri'deki evinde ölü bulunan iki çocuk annesi Nurgül Şahin Soysal'ın ölümüyle ilgili şüpheler yeniden gündeme geldi. Programa katılan kardeşi Aysun Hanım, ablasının ölümünde eniştesi Mehmet Bey'den şüphelendiklerini belirtti. Aysun Hanım'ın iddiasına göre Nurgül Şahin Soysal, hayatını kaybetmeden yaklaşık iki hafta önce eşine ait tuşlu bir telefon buldu. Telefonda, tanıdığı bir kadın olan Sümeyra ile yapılan görüşmeleri gördüğünü söyleyen Aysun Hanım, bu durumun evliliklerinde büyük bir krize yol açtığını ifade etti.